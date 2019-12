2020年5月発売予定「ねんどろいど ダンテ DMC5 Ver.」5,909円(税抜)

スタイリッシュアクションゲーム『DEVIL MAY CRY 5』より「ダンテ」が2.5頭身のデフォルメフィギュアねんどろいどシリーズで立体化され、2020年5月に発売されることが決定した。現在「GOOD SMILE ONLINESHOP」にて予約受付中で、価格は5,909円(税抜)。

「ねんどろいど ダンテ DMC5 Ver.」は、悪魔狩りを生業とする伊達男「ダンテ」をねんどろいどとして立体化したフィギュア。交換用表情パーツは「通常顔」「叫び顔」が用意されている。

またオプションパーツとして、ダンテ愛用の「長剣:リベリオン」「二丁拳銃:エボニー&アイボリー」のほか、戦場を疾走する「バイク:キャバリエーレ」が付属するとのこと。

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.