歌手・俳優の木村拓哉が2月8日より開催した自身初のワンマンライブの映像化が決定。Blu-ray & DVD「TAKUYA KIMURA Live Tour 2020 Go with the Flow」が6月24日に発売される。

木村拓哉の新アーティスト写真

「Go with the Flow」という言葉には、「流れに乗って前に進む」といった意味が込められている。しなやかに、自らの意思で未来へ向かって進んでいく現在の木村の等身大を表現しており、アルバム、ライブともに共通のテーマを掲げていた。

当初東京2公演、大阪2公演の計4公演だったが、チケット申込者多数で急きょ追加公演として東京公演を1日追加。それでもチケットを入手することができなかったファンも多く、そんな人たちにもライブの熱気を感じて欲しいという思いから、自身初のLIVE映像商品をリリースする運びとなった。

このたび公開されたアーティスト写真は、アルバム・ライブのコンセプトでもある「等身大の木村拓哉」がイメージしやすいもの。写真は木村自身の発案でリハーサルの合間に、ステージをバックにスタッフパーカーを羽織って「力まずに撮影する」をコンセプトに撮影された。今の木村の心情が表現されているアーティスト写真となっている。

なお、映像作品の詳細は後日発表となる。