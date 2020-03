俳優の木村拓哉が19日、中国版SNS・Weibo(微博)を更新。妻で歌手の工藤静香との長女・Cocomiが、『VOGUE JAPAN』2020年5月号(3月28日発売)の表紙でデビューが決定したことを受け、コメントした。

木村は、Cocomiと次女でモデルのKoki,の2ショット写真を公開。「go FLY!! my ANGELS!!」(羽ばたけ! 俺の天使たち!!)とエールを送った。

同日、工藤も自身のインスタグラムで「娘2人とも、とっても思いやりのある、優しい子に成長してくれました」などとコメントし、「いつも見守って下さっている皆様本当にありがとうございます。何にも惑わされない皆さんの純粋な気持ちに、いつもいつも励まされてきました。感謝しています」とファンに感謝。

Koki,もインスタグラムで「Congratulations sis」(お姉ちゃんおめでとう)と祝福。「The best sister, best friend and my other half」と最高の姉であり親友と紹介し、「love you sis」と姉への愛を表現した。