ジェーシービー(以下、JCB)は4月1日、「JCB CARD W」または「JCB CARD W plus L」の新規入会者を対象とした「JCBカード W×Apple Pay・Google Pay利用で20%還元」キャンペーンを開始した。

利用金額の20%を還元

同キャンペーンでは、期間中、「JCB CARD W」あるいは「JCB CARD W plus L」に新規入会した上で、「MyJCB」アプリから「MyJCB」へログインし、入会した対象カードをApple Pay、またはGoogle Payに設定して利用した人を対象に、Apple Pay・Google Payの合計利用金額の20%をキャッシュバックする(上限5,000円)。

キャンペーン対象の入会期間は2020年4月1日～5月31日、利用期間は2020年4月1日～7月15日。対象加盟店は、日本国内のQUICPay(クイックペイ)・QUICPay＋(クイックペイプラス)加盟店。なお、Suicaチャージ・オンラインショップなどの利用分は対象外となる。

「JCB CARD W」は、年会費無料・高いポイント還元率・39歳以下対象・WEB入会限定のクレジットカード。「JCB CARD W plus L」では、「JCB CARD W」の特徴に加え、女性向けの特典が用意されている。