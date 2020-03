俳優の佐藤健が20日20時半より、公式YouTubeにてライブ生配信を実施。TBS系連続ドラマ『恋はつづくよどこまでも』で演じた天堂浬のセリフを生披露し、ファンから歓喜の声が上がった。

佐藤健

18日に自身初となる公式YouTubeチャンネルを開設した佐藤。記念すべき初回は、2013年より動画配信サービス「ストラボ東京」で約7年間配信を続けてきた佐藤の冠番組『たけてれ』をライブ配信し、17日に最終回を迎えた『恋つづ』で共演した女優の上白石萌音をスペシャルゲストに迎えた。

上白石は、あす21日に31歳の誕生日を迎える佐藤への特製ケーキを手に、バースデーソングを歌いながら登場。佐藤は「ありがとうございます」と感謝し、ろうそくを吹き消した。

そして、上白石をゲストに迎えたことについて、「『恋つづ』が終わったじゃないですか。視聴者のみなさまも寂しいけど僕も寂しい。次にいくためにも、この『たけてれ』で思い残すことなく語り合い、視聴者のみなさまとともにピリオドを。旅立ちです。卒業式です」と説明した。

その後、英語で書かれた『恋つづ』の名ゼリフを訳す、早押しクイズ対決を実施。罰ゲームとして、負けたほうがそのセリフをカメラ目線で言うことに。

1問目のお題「(After a kiss) This is best medicine!」は、佐藤が「これは治療だ!」と正解。上白石は「私勝たなきゃいけなかったな。うわーやってしまったな」と、佐藤にこのセリフを言わせられなかったことを悔やみつつ、「これは治療です」と七瀬バージョンでセリフを披露した。

2問目と3問目は上白石が正解し、佐藤の罰ゲームが決定。「相変わらず俺のことが好きでたまらないって顔してるな」、「新人か。いつも流れをせきとめるだけの岩石だな。なんで俺に告白してる? 正気か? 脳波は正常か。身の程を知れ、岩石」とやや照れながら天堂のセリフを生披露した。

SNS上では「キュンキュン」「天堂先生のセリフが聴けるなんて嬉しいです」「生配信で天堂せんせーの生セリフやばい」「やばい!!!!天堂先生のセリフ言ってくれるのやばい!!!」「恋つづのセリフが聴けるなんて幸せな夜だ」「たけてれで天堂先生のセリフ言ってる健さん最高すぎんか」などと歓喜の声が上がった。