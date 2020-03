バンクシーの作品展が日本で開催される! と聞いて心が躍ったのは筆者だけではないだろう。また、そこまでではなくとも、「なんか聞いたことある名前だね」と思う読者も多いのでは?

現代アート、ストリートアートの世界ではその存在感抜群なバンクシー。その作品展「BANKSY GENIUS OR VANDAL?(バンクシー展 天才か反逆者か)」は3月15日~9月27日、横浜の「アソビル」で開催されるので、紹介しよう。

バンクシーを筆者が知ったのは2009年に出版された『Personal Effects』(マガジンハウス)だろうか。著者はストリート界のゴッドファーザーとも呼ばれる、藤原ヒロシ氏。裏原をリアル体験した私には、常に動向が気になる存在だった。

その書籍内で2006年にバンクシーが行ったCDを使ったゲリラ作品が紹介されていたのだ。これが、ファッション業界では知られていた存在から、もう少し知名度が高まったきっかけではないだろうか。

そしてバンクシーが監督し、2010年に公開されたドキュメンタリー映画「イグジット・スルー・ザ・ギフトショップ」(アップリンク)が公開されると、一気に認知され始めた印象だ。

そして、決定的だったのは2018年10月の「シュレッダー事件」だろう。自らの作品を、オークション会場で落札された瞬間に細断するという事件は世界中に拡散し、日本でもニュースなどで大きく取り上げられた。

Banksy Artwork Shredded After Selling at Auction May Have Increased in Value 出典:Inside Edition