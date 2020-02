今年の夏、LiSA史上最大規模となるメットライフドームを含む全国5カ所を回るアリーナツアーを発表したLiSAの新たな映像商品となる『LiVE is Smile Always~364+JOKER~ at YOKOHAMA ARENA』の商品見本画像、そして商品に封入されるはがきで応募できる特典情報が公開された。

本ライブ映像商品は、2019年4月29日・30日に横浜アリーナにて開催されたワンマンライブ「LiVE is Smile Always~364+JOKER~」の二日目、平成最後の日の4月30日のライブの模様を映像商品化したもので、2020年3月4日(水)にリリースされる。

「第70回NHK紅白歌合戦」でも歌唱した「紅蓮華」が初めて映像商品として収録された本ライブ映像は、当日演奏された全20曲がBlu-ray・DVDに収録される。

完全数量生産限定盤は、オリジナルのLiSAイラストをあしらった2020年4月から始まる「特製卓上スクールカレンダー」と、LiSA本人がセレクトした全13曲入りのライブ音源CDを同梱。さらに48Pのスペシャルライブフォトブックレットが付いた豪華パッケージに仕上がっている。

また、商品に封入されるはがきで応募できるプレゼント企画も実施決定。

■『LiVE is Smile Always~364+JOKER~ at YOKOHAMA ARENA』購入者応募特典

【A賞】LiSA直筆サイン入り『LiVE is Smile Always~364+JOKER~』オフィシャル ライブグッズ …… 抽選で10名

※グッズの種類はランダム。

【B賞】LiSA直筆サイン入り『LiVE is Smile Always~364+JOKER~ at YOKOHAMA ARENA』ポスター …… 抽選で100名

LiSAのライブBlu-ray&DVD『LiVE is Smile Always~364+JOKER~ at YOKOHAMA ARENA』は、2020年3月4日(水)の発売予定。各詳細は公式サイトにて。