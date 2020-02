東京スカパラダイスオーケストラがaikoをゲストボーカルとして迎えた新曲「Good Morning~ブルー・デイジー feat. aiko」が、20日放送のニッポン放送『ナインティナイン岡村隆史のオールナイトニッポン』(毎週木曜 25:00~27:00)で初解禁される。

東京スカパラダイスオーケストラとaiko

同曲は、東京スカパラダイスオーケストラが3月18日にリリースするデビュー30周年を記念したベストアルバム『TOKYO SKA TREASURES ~ベスト・オブ・東京スカパラダイスオーケストラ~』に収録される。

東京スカパラダイスオーケストラは昨年9月、『岡村隆史のオールナイトニッポン』の番組イベント「岡村隆史のオールナイトニッポン歌謡祭 in 横浜アリーナ」に出演。岡村とともに「めくれたオレンジ」を披露したほか、岡村自身も「Paradise Has No Border」でサックスを吹いてコラボするなど、岡村との親交が深まっていた。

さらに、aikoは岡村公認の「ヘビーリスナー代表」で番組ゲストの常連という関係もあり、今回、コラボ楽曲が『岡村隆史のオールナイトニッポン』で初めて流されることになった。

またaikoは、『岡村隆史のオールナイトニッポン』に続いて27時から放送される『King Gnu 井口理のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週木曜 27:00~)に生出演する。