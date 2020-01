28日、都内にて超特急がファッション雑誌『NYLON JAPAN』での連載を1冊にまとめた『Virgin Express Greatest Stories』の発売にあたって出版記念イベントを行うにあたり、マスコミ向け囲み取材に応じた。

超特急

この本は2017年より雑誌『NYLON JAPAN』で連載がスタートした超特急が初めての事(=Virgin)に挑戦した2年分の連載内容を『Virgin Express Greatest Stories』として1冊にまとめたもの。

まず、今回本が出版される事について聞かれると、カイは「2年間の記録が1つにまとまって幸せ。今後も2冊目、3冊目に続いて行けば良いと思っているほど、素敵な仕上がりの本となった」と答えつつ、リョウガも「表紙の色もピンク色で、8号車への愛が非常に濃く詰まっている」と口にするなど、全員が仕上がりに自信を持っている事を明かしてくれた。

なおタクヤが「NYLONにはたくさんの“Virgin”を奪われてきました。そんな姿を、とくとご覧あれ!」と口にすると、思わぬ言葉のチョイスにすかさずツッコミを入れるメンバーたちの姿も見る事ができた。

その後、記者からの質問に答えたメンバーたち。まずお気に入りの箇所について聞かれると、カイはvol.14で書道家とコラボした企画をピックアップ。「個人的にこの書道の先生の個展を見に行き、先生とお話をさせて頂いたんです。実は撮影の後、書道セットを買ってたまに書道をやっている話をしたのですが、先生も感動してくださって嬉しかったです」と共演した書道家とのエピソードを明かした。

続けてリョウガは冒頭の見開きのページをチョイス。理由として「NYLONさんと言えばオシャレなイメージがあると思いますが、僕たちの変顔で1ページ目からそのイメージをぶち壊しています。NYLON=変顔という化学反応も生まれていると思うので、そこが好きです」と答えた。

タクヤはvol.8 DADDY ICONをピックアップ。この企画はタクヤとユースケが“お父さん”になりきり、子どもと触れ合いながらキャンプやバーベキューを楽しむ企画だが、元々子どもと触れ合う事が好きだというタクヤは「撮影という感じがしなくて、素で楽しめましたし、良い想い出です」と明かした。

ユーキはvol.24 Will you go to PROM with me?を挙げたが、「良く見てください。お気づきになりませんか? 何か似てませんか?」と報道陣へ問いかけ、「たまたまなんですが…。この写真、コート・ダジュール(カラオケ店)っぽい感じになっています!」と明かすと、それを聞いたメンバーは大爆笑。実はユーキが選んだページのカットは、青い背景に月のオブジェが浮いており、その様子がカラオケのコート・ダジュールのロゴに雰囲気が似ているとの事で「コート・ダジュールさんとの運命を感じてしまった」とカットを選んだ理由を明かしながら、笑顔を見せた。

最後にタカシが選んだのはvol.21 A mermaid at heart。タカシはページをめくりながら紙芝居のように丁寧に説明を始め、「海辺で撮影しているんですが、ページをめくると…様子がおかしいな、僕がマーメイドになってる。人間じゃないな…というショットがある(笑)。これは今までやったことのない、新鮮な撮影でした」と明かしてくれた。

なおVirginという事で、初めて尽くしの事に挑戦した本作。タクヤは「タカシの人魚もそうですし、僕も銀座での撮影やリョウガの服のスタイリングなど、大きな事から細かい事まで、どれも初めての事ばかりでした」と振り返り、カイも「今まで見せた事がない姿を8号車の方に楽しんでもらいたいと思っています」と本企画にチャレンジした意図なども明かしてくれた。

それぞれの印象的な写真は

印象的な写真を聞かれると、楽しそうに本をめくりながらカットを選ぶメンバーたち。

まずカイが選んだのは「vol.5 LOST IN VIRTUAL WORLD」のデコトラやテクノっぽい雰囲気の写真。理由として、リョウガが元々デコトラが好きだったそうで、それを見たいと言っていたリョウガの希望もこの企画で叶った事と「リョウガ自身のテンションが上がっていた姿も印象的だった」と明かした。

続けてリョウガは「他のメンバーがどういう様子で撮影をしていたかが見えたから」とのことで、オフショット集のページをピックアップ。タクヤは平成を振り返った企画の中で、リョウガ扮するスティーブ・ジョブズを選び「再現度が高すぎて…」と口にすると、すかさずリョウガ自身も「たたずまいがね…」とかぶせてコメントする姿も見られた。

ユーキはvol.8 DADDY ICONでユースケが子どもと見つめ合っているカットを選び、「お父さんになったら…を想像できる深い1枚」と答えた。その際、「抱きかかえる」をうまく言えなかったユーキは、何度か言い直しながらも「抱き掲げあげてる」と口にしてしまい、すかさずカイから「ライオンキング!」とツッコまれてしまう場面も見られた。

次に本企画においての印象的なエピソードについて聞かれると、ユーキはvol.4 BE SWEET BE COOLを選んだが、理由は「(この回で)食べたジェラードがおいしかったから」との事で「世界的に活躍されている方が作るジェラードを食べさせていただいたけど、めちゃくちゃおいしくて、なのに写真映えもする」と答え、「味よし、味覚よし!」と元気に答えるも、リョウガからすかさず「(味も味覚も)一緒じゃん」とツッコミが入り、カイが「見た目よし、味よし…だよね」とフォローを入れる場面も。ユーキは照れ笑いを見せつつ「そのジェラードの味が忘れられないので、また食べたい」と明かした。

一方カイは撮影でメンバーで温泉に入った時のエピソードを披露。先にタカシと露天風呂に入っていたそうだが、その際に岩場に腰掛けて仕事の事をはじめ、様々な事を語り合ったりしたそうで、旅行に行った気分も味わえ、タカシとも語り合えて楽しかったと想い出を明かしてくれた。

タカシはvol.10 HowDoILookでカイの後ろポケットに自身の手を入れ、逆にカイはタカシの後ろポケットに手を入れるシーンの撮影を挙げ、「全く見ないで手を入れなければならかったので、息が合わないと難しかった」と振り返った。なおタカシのお尻に手を入れた感想を聞かれたカイは「すごく…おもち!(笑)」とおちゃめに答え、笑いを誘っていた。

続けて毎回独特なテーマが出される今回の企画において、演じる事が難しかった設定を聞かれると、カイはvol.20 NEW POWER NO BORDERをピックアップ。この企画でトマトをかじる場面があったそうだが「“思いっきりかじって、(トマトの)汁が見たい!”と言われたときには、“どうすれば良いんだ!”となってしまった」そうだが、結果的にカッコ良い仕上がりのものになり、満足だった事を明かしてくれた。一方ユーキは「(独特で変なテーマであっても)僕自身も結構変なので…違和感はなかったし、平常運転だったかなと思います」と答え、「まだまだこれから凄いVirginが来ると思って、楽しみにしています」と口にした。

今後挑戦してみたい事を聞かれると、「いっぱいあるからね…」と悩みながらも、それぞれ思い思いに希望を口にしだし、「火の中でアーティスティックな撮影をしてみたい(ユーキ)」「自身が立ち上げたのファッションブランドとコラボをしてみたい(カイ)」「出身地の大阪で撮りたい。大阪でしか出せないディープさがあると思う。下町でも撮ってみたい(タカシ)」「ドラエもんの“スモールライト”ではないけど、自分たちが小さくなったら面白そう(タクヤ)」と答えた。なお、タクヤの答えを受けてリョウガは「僕は逆に大きくなったら…の世界をやってみたいと思っていた。タクヤと考えている事が似ていてビックリした」とすかさず口にするとメンバーから「被せてきたな!」とツッコまれる場面も見られた。