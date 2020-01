TM NETWORKのデビュー35周年を記念して、3月18日に2作同時リリースされるベストアルバム「Gift from Fanks T」「Gift from Fanks M」の詳細が発表された。

CD3枚組で発売される2作のベストアルバムには、応募総数10557のファン投票結果をもとに選ばれた全70曲が35曲ずつ収められる。「Gift from Fanks T」はソニー・ミュージックダイレクト、「Gift from Fanks M」はエイベックスより発売される。ボーナストラックの追加が検討されており、さらなる詳細は近日中に発表となる。

本日1月18日にはニコニコ生放送で「TM NETWORK 35周年 FanksからのTOP100曲カウントダウンSP~Gift from Fanks~」が生配信された。DJ KOO、坂本美雨、浅倉大介がゲスト出演し、トークを交えながらTM NETWORK楽曲のベスト100がランキング形式で紹介された。配信終了後はタイムシフト視聴が可能なほか、TM NETWORKのオフィシャルサイトでは後日、番組のレポートが掲載される。

TM NETWORK「Gift from Fanks T」収録予定曲

・1974(16光年の訪問者)

・RAINBOW RAINBOW(陽気なアインシュタインと80年代モナリザの一夜)

・8月の長い夜

・ELECTRIC PROPHET(電気じかけの予言者)

・TWINKLE NIGHT(あるひとりのロマンティストの生誕)

・YOUR SONG("D"MIX)

・Come on Let's Dance(This is the FANKS DYNA-MIX)

・GIRL

・NERVOUS

・Maria Club(百億の夜とクレオパトラの孤独)

・Spanish Blue(遙か君を離れて)

・Get Wild

・HUMAN SYSTEM

・TELEPHONE LINE

・BEYOND THE TIME(EXPANDED VERSION)

・JUST ONE VICTORY(たったひとつの勝利)

・WINTER COMES AROUND(冬の一日)

・FOOL ON THE PLANET(WHERE ARE YOU NOW)

・DIVE INTO YOUR BODY

・THE POINT OF LOVERS' NIGHT

・TIME TO COUNT DOWN

・LOVE TRAIN

・WE LOVE THE EARTH

・Crazy For You

・大地の物語

・一途な恋

・Nights of The Knife

・TIME MACHINE

・Detour

・MESSaGE

・We Are Starting Over

・IGNITION, SENQUENCE, START-

・君がいる朝

・SCREEN OF LIFE

TM NETWORK「Gift from Fanks M」収録曲

・金曜日のライオン(Take it to the lucky)

・アクシデント

・永遠のパスポート

・FANTASTIC VISION

・YOUR SONG(TWINKLE MIX)

・雨に誓って ~SAINT RAIN~

・Confession ~告白~

・You can Dance

・All-Right All-Night(No Tears No Blood)

・Self Control(方舟に曳かれて)

・Fool On The Planet(青く揺れる惑星に立って)

・Here, There & Everywhere(冬の神話)

・Time Passed Me By(夜の芝生)

・Don't Let Me Cry(一千一秒物語)

・KISS YOU

・RESISTANCE

・CHILDREN OF THE NEW CENTURY

・BE TOGETHER

・THIS NIGHT

・BEYOND THE TIME(メビウスの宇宙を越えて)

・SEVEN DAYS WAR

・GIRL FRIEND

・COME ON EVERYBODY

・JUST ONE VICTORY(Remix Version)

・Get Wild '89

・RHYTHM RED BEAT BLACK

・あの夏を忘れない

・Jean Was Lonely

・WILD HEAVEN

・ANOTHER MEETING

・I am

・Green days 2013

・LOUD

・Alive Get Wild 2015 -HUGE DATA-