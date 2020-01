災害にたいする備えを日々ツイートしている「警視庁警備部災害対策課」の公式アカウント。昨年に公開した「針がないときに破れた服などを縫う方法」の反響が大きかったとのことで再掲をしていました。

その方法とは、爪楊枝を使うというもの。

方法は意外と簡単。爪楊枝の頭(みぞの付いている側)に糸を結びつけて、あとは普通の針のように縫っていきます。

注意点としては「生地によっては穴が広がったり、(爪楊枝を)通すのが厳しいこともある」とのことでした。普段の利用は難しいかもしれませんが、災害時など緊急を要する場合にはとても役に立ちそうです。

以前ご好評をいただいた「爪楊枝は強い味方」を英語で紹介いたします。

Check one of our popular previous tweets in English: “Toothpick/Needle.” pic.twitter.com/zDp57uiMH6