EXILE THE SECONDが31日、福岡・ヤフオク! ドームで開催された『LDH PERFECT YEAR 2020 COUNTDOWN LIVE 2019▶2020 "RISING"』で、2020年にアリーナツアー「EXILE THE SECOND PERFECT LIVE 2012▶2020」を行うほか、自身初となるベストアルバム『EXILE THE SECOND THE BEST」を、「EXILE THE SECONDの日」の2月22日にリリースすることを発表した。

EXILE THE SECOND

4月4日の名古屋公演を皮切りに行われるEXILE THE SECONDのツアーは、17年10月から7カ月間で全33公演を行ったロングツアー「EXILE THE SECOND LIVE TOUR 2017-2018 "ROUTE 6・6”」以来、約2年ぶり。ファイナル公演ではEXILEがサプライズ出演し、EXILEの再始動を発表。来場した25,000人のファンを感動させ、大きな反響を呼んだ。

また、元旦にリリースとなったEXILEとのスプリットシングル「瞬間エターナル」をはじめ、これまでのヒットソングを収めたベストアルバム『EXILE THE SECOND THE BEST』(2020年2月22日発売)は、「WILD」と「GENTLE」の2枚組CDに彼らのワイルド、かつ大人の魅力を凝縮。LDH PERFECT YEAR 2020に新たな歴史を刻む、EXILE THE SECONDの軌跡と奇跡を記した、完全無欠で最強なベストアルバムとなる。初回生産限定盤には、EXILE NESMITHが撮影した多数の初公開メンバーフォトを含む、100ページに及ぶ豪華フォトブックが同梱される。

LDHは今年、史上最大規模となる年間300万人以上の興行動員を予定している「LDH PERFECT YEAR 2020」を開催。1年を「IGNITION」「IMAGINATION」「INFINITY」「BEYOND THE BORDER」と、4つのシーズンに分けてエンタテインメントを展開する。祭典の開幕となるシーズン1の「IGNITION」では、EXILEや今市と登坂によるドームツアーを皮切りに、2020年の活動での解散を発表したE-girlsのラストツアーや、THE RAMPAGEのアリーナツアーなどが決定。

シーズン2の「IMAGINATION」では、今回新たに発表となったEXILE THE SECONDのほか、三代目 J SOUL BROTHERS、GENERATIONS、FANTASTICS、DOBERMAN INFINITYのツアーが決まっており、PERFECT YEARの名の通り、LDHアーティスト総出演で「LDH PERFECT YEAR 2020」を熱く盛り上げる。

チケット販売は、1月24日からオフィシャルファンクラブ「EXILE TRIBE FAMILY」が対象となる超先行販売がスタート。一般販売は2020年3月14日より開始される。

EXILE THE SECOND PERFECT LIVE 2012▶2020

・2020年4月4日 長野・長野M-WAVE

・2020年5月9日 北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

・2020年5月16日 広島・広島グリーンアリーナ

・2020年5月17日 広島・広島グリーンアリーナ

・2020年7月1日 神奈川・横浜アリーナ

・2020年7月2日 神奈川・横浜アリーナ

・2020年7月18日 新潟・朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター