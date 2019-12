12月29日(日)にNHK総合にて放送を終え、Amazon Prime Videoにて日本・海外独占配信中のTVアニメ『ヴィンランド・サガ』より、オリジナル・サウンドトラックが2020年2月19日(水)に発売されることが決定した。

サウンドトラックには、やまだ豊が手掛けた劇伴音楽を2クール分たっぷりと収録。さらに、第1クールのオープニングを手掛けたSurvive Said The Prophet「MUKANJYO」、エンディングのAimer「Torches」、第2クールのオープニング・MAN WITH A MISSION「Dark Crow」、エンディングのmilet「Drown」のTVサイズが収録される。

また、CDのアートワークは新規描き下ろしを加えたサウンドトラックオリジナルジャケットとなるので、こちらの注目しておきたい。

TVアニメ『ヴィンランド・サガ』のオリジナル・サウンドトラックは、2020年2月19日(水)の発売予定で、価格は3,500円(税別)。各詳細はアニメ公式サイトにて。

(C)幸村誠・講談社/ヴィンランド・サガ製作委員会