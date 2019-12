TBSで12月31日23時55分から2020年1月1日5時までの5時間にわたって、音楽特番『CDTVスペシャル! 年越しプレミアライブ2019→2020』を生放送することが決定。このたび第1弾出演アーティスト30組が発表された。

King & Prince

21回目となる年末年始恒例の音楽特番。今年は「令和最初の年越しライブで除夜の鐘代わりに聴く珠玉の108曲!」と題し、トップアーティストから2020年にブレイクが期待されるニューカマーまで、この番組を見れば今の音楽シーンがわかる、音楽ファン必見のスペシャルライブを年をまたいでたっぷりと届ける。

このたび、第1弾出演アーティスト30組が発表された。その日に「LDH PERFECT YEAR 2020 COUTDOWN LIVE 2019→2020 “RISING”」を福岡で行っているEXILEと三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEらが赤坂と中継を結び、令和初のカウントダウンを決行する。

ジャニーズからは、NEWS、Kis-My-Ft2、A.B.C-Z、ジャニーズWEST、King & Princeが出演。そして、AKB48、乃木坂46、日向坂46、King Gnu、Foorin、Little Glee Monsaterなど、今年の音楽シーンを賑わせた豪華アーティストが大集結し、2019年を総括したスペシャルライブを披露する。さらに、2019年CDTV年間ランキングをアーティストの歌唱で大発表する。

また、昨年初めて行い好評だった、アーティストたちが出演前後にバックステージでトークを繰り広げる「バックステージ生配信」を、今年も動画配信サービス・Paravi(パラビ)でライブ配信することが決定した。

■出演アーティスト第1弾(50音順)

AI

E-girls

いきものがかり

AKB48

A.B.C-Z

EXILE

Kis-My-Ft2

King & Prince

King Gnu

斉藤和義

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE

ジェジュン

GENERATIONS from EXILE TRIBE

ジャニーズ WEST

DA PUMP

DEAN FUJIOKA

中元みずき

NEWS

乃木坂46

秦基博

Perfume

日向坂46

Foorin

MAN WITH A MISSION

三浦大知

水樹奈々

宮野真守

May J.

LiSA

Little Glee Monster