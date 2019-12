木村拓哉初のオリジナルアルバム『Go with the Flow』(2020年1月8日発売)に収録される「One and Only」のミュージックビデオ(MV)のショートバージョンが19日、無料動画配信サービス「GYAO!」にて配信開始された。

木村拓哉「One and Only」アーティスト写真

このMVは、「架空のライブ会場」を設定の場所とし、先日発表になった2020年のライブツアーの臨場感を一足早く擬似的に観られるものとなっている。最大の見所は、始まりから終わりまでタイトルの「One and Only」にかけて、編集なしの1テイク撮り。当日は入念な事前準備のもと、撮影が行われ、木村もスタジオに来てから入念な打ち合わせを行って撮影に挑んだ。メイキング映像内では監督から「2秒ずれるとやり直しになります」と言われ、木村も再度下見を繰り返す。

実際に本人が入ってから撮影した回数はたったの3回。木村自身のミスは一度もなく、1回目は映ってはいけないスタッフが見切れてカットがかかり、2回目はカメラワークミスでのストップ。3回目で監督からのOKが出て撮影は無事終了となった。撮影は都内某所で10月に行われ、ライブ形式での撮影となった。CDに収録されるMVのフルバージョンでは、最後の最後でまさかのシーン!? も観られるそうだ。

先日のライブツアー発表、「GYAO!」で2020年元旦より配信される「木村さ~~ん! 特ば~~ん2!」でのMV制作プロジェクトなど、次々に企画が発表されるこのプロジェクト。まだ、この先に出てくる情報も控えているという。