27日に放送されるテレビ朝日系音楽特番『ミュージックステーション ウルトラ SUPER LIVE 2019』(12:00～23:10)のアーティストが13日、最終発表された。

『ミュージックステーション ウルトラ SUPER LIVE 2019』 -テレビ朝日提供

毎年恒例の『ミュージックステーション スーパーライブ』が、今年は『ウルトラ SUPER LIVE』と題し、秋に開催していた「ウルトラFES」と合体。11時間を超える生放送となり、会場も、東京・六本木のテレビ朝日本社と千葉・幕張メッセの2会場で行われる。

今回、小沢健二や菅田将暉、東京スカパラダイスオーケストラなどのほか、ディズニーメドレーやミュージカル『刀剣乱舞』 刀剣男士のパフォーマンスも発表された。

最終発表アーティスト(五十音順)

石丸幹二、小沢健二、THE YELLOW MONKEY、スキマスイッチ、菅田将暉、東京スカパラダイスオーケストラ、Toshl、秦基博、BARBEE BOYS、平井大、MISIA、和楽器バンド、ディズニーメドレー、ミュージカル『刀剣乱舞』 刀剣男士

第2弾 出演アーティスト(五十音順)

嵐、A.B.C-Z、KAT-TUN、関ジャニ∞、Kis-My-Ft2、KinKi Kids、King & Prince、ジャニーズWEST、SixTONES vs Snow Man、Sexy Zone、NEWS、V6、Hey! Say! JUMP、山下智久

第1弾 出演アーティスト(五十音順)

AI、aiko、E-girls、いきものがかり、EXILE、AKB48、m-flo、荻野目洋子、Official髭男dism、木村カエラ、きゃりーぱみゅぱみゅ、King Gnu、倉木麻衣、KREVA、CHEMISTRY、欅坂46、倖田來未、ゴールデンボンバー、ゴスペラーズ、コブクロ、三代目 J SOUL BROTHERS、THE RAMPAGE、椎名林檎、ジェジュン、GENERATIONS、Superfly、SEKAI NO OWARI、DA PUMP、DEAN FUJIOKA、乃木坂46、Perfume、HIKAKIN & SEIKIN、一青窈、日向坂46、平井堅、Foorin、BLUE ENCOUNT、BABYMETAL、MAN WITH A MISSION、三浦大知、三浦祐太朗、宮本浩次、milet、森山直太朗、ゆず、LiSA、Little Glee Monster、LUNA SEA、WANIMA