スマートフォン用ゲームアプリ『アズールレーン』より砂浜ラプソディVer.の高雄が1/7スケールでフィギュア化する。2020年5月発売予定で、12,800円(税抜)。

『アズールレーン』に登場する高雄は、同名の日本海軍の重巡洋艦をモチーフにして擬人化されたキャラクター。今回発売される商品は、着せ替え衣装「砂浜ラプソディ」の水着姿でのフィギュア化となる。

また、頭から脚にかけてカーブを描いているポニーテールはクリアパーツが使用され、グラデーション塗装によって軽やかな造形になっているとのこと。豊満なバストや身体にフィットした水着の質感も再現されている。

さらに、表情は口を引き結びつつも頬を染める様子となっており、普段の凛とした姿とのギャップを感じさせるものとなっているとのこと。

(C)2017 Manjuu Co.,Ltd. & Yongshi Co.,Ltd. All Rights Reserved. (C)2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.