ゲーム『アズールレーン』よりヴァンパイアが1/7スケールフィギュア化。2019年9月に発売される。価格は15,800円(税抜)。

「ヴァンパイア」は『アズールレーン』に登場するキャラクター。イギリスの駆逐艦「ヴァンパイア」をモチーフにしている。

実際のフィギュアでは、特徴的なツインテールがていねいに造形され躍動感を演出しているとのこと。また、髪にクリアパーツを使用しており、透けたような質感にシャドーが重なっている。さらに、羽を模した装備にはメタリックカラーを使用し、艤装や巻き付く錨もシャープに造形されているという。

(C)2017 Manjuu Co.ltd & Yongshi Co.ltd All Rights Reserved.

(C)2017 Yostar Inc. All Rights Reserved.