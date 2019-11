GENERATAIONS from EXILE TRIBEの片寄涼太が、ドラマ『貴族誕生 -PRINCE OF LEGEND-』(11月27日スタート 毎週水曜24:59〜25:59)、及び映画『貴族降臨 -PRINCE OF LEGEND-』(2020年3月13日公開)の主題歌を務めることが28日、明らかになった。

片寄涼太

同作は『HiGW&LOW』を手掛けたチームが送るプリンスバトルプロジェクトの新作で、夜の世界の中心に位置する町”ナイトリング”を舞台に 日々泥と汗にまみれて働く”全日土木”と、ナイトリングナンバーワンクラブ”テキサス”との覇権争いを描く。映画『貴族降臨 -PRINCE OF LEGEND-』は、 ドラマ出演キャストに加え、前作『PRINCE OF LEGEND』を彩った個性豊かな“王子”たちも誰一人欠けることなく再集結し、「貴族」と「王子」がNo.1の座をかけて一大バトルを繰り広げる。

今回主題歌「Possible」を担当する片寄は前作『PRINCE OF LEGEND』シリーズより総資産数兆円といわれている朱雀グループの御曹司である“セレブ王子”朱雀奏を演じており、座長としてドラマ、映画、ライブ、ゲームとプロジェクトを引っ張ってきた存在。来年公開の映画『貴族降臨 - PRINCE OF LEGEND-』では、“伝説の王子”として「貴族」と対峙する重要な役どころとなり、さらに主題歌でも映画により一層の華をそえる。

また「Possible」は日本を代表するプロデューサー/DJであるm-floの☆Taku Takahashiが、芸術的な音楽性で目覚ましい躍進を遂げている気鋭のシンガーソングライターの向井太一と共作し書き下ろした楽曲。アーバンな雰囲気を纏ったトラックに乗せ、片寄が甘く柔らかい歌声で恋愛に於ける葛藤を描いた歌詞を歌い上げる。

片寄涼太 コメント

今回PRINCE OF LEGENDシリーズの新章となるドラマ"貴族誕生"の主題歌を歌わせて頂きました。前回のシリーズではメインのキャラクターとなる朱雀奏を演じさせて頂きましたが、今回は歌での存在感を感じて頂けたらと思っています。

前シリーズから主題歌や各チームのテーマソングを手がけてくださっているm-floの☆Taku Takahashiさんにサウンドプロデュースをして頂いた「Possible」という楽曲は、いま流行りのシティポップの要素が盛り込まれたとてもお洒落な一曲になっています。歌詞とトップラインは☆Takuさんが声をかけて下さったシンガーソングライターの向井太一さんに制作して頂きました。自分も向井さんの楽曲やアルバムを趣味的にとても自然に聴かせて頂いていたので、このようなカタチでご一緒させて頂ける事に驚くと同時に、とても嬉しかったです。作品に少しでも華を添えられる楽曲になっていたらなと思います。作品と合わせて楽曲も是非気に入ってやってください。