アクションシューティングゲーム『オーバーウォッチ』より「ねんどろいど D.Va アカデミースキン・エディション」が登場する。2020年1月発売予定で、価格は4,364円(税抜)。

「D.Va」は『オーバーウォッチ』に登場するキャラクター。ロボット兵器メックを操り戦う。本ねんどろいどは『オーバーウォッチ』の3周年を記念したバージョンで、制服姿のD.Vaが立体化されている。メガネは取り外し可能。

また、オプションパーツは「ライト・ガン」とコンパクトなサイズになった「メック」が同梱されている。

(C)2019 Blizzard Entertainment, Inc. Blizzard and the Blizzard Entertainment logo are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. or other countries. Visit us at gear.blizzard.com.