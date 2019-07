2019年8月発売予定「ねんどろいど ルシオ クラシックスキン・エディション」4,537円(税抜)

アクションシューティングゲーム『オーバーウォッチ』の、第12弾目となるねんどろいどとして「ルシオ」が登場する。2019年8月発売予定で、価格は4,537円(税抜)。

「ねんどろいど ルシオ クラシックスキン・エディション」は、髪の毛をはじめ、全身可動する仕様。腕や足などの細部まで可動機構を作られており、アクロバティックな「ルシオ」の動きを再現できる。

また、表情パーツは「真面目な顔」と「笑顔」の2種が付属し、スキルを再現するためのパーツは、すべてクリア素材で造形。そして、衝撃波エフェクトの取り付けや、ウォールライドの際に発生するエフェクトや、サウンド・バリア専用の透明シートなどで遊べるパーツ構成となっている。

ほかにも、足先のブレードパーツはグリーンとイエローが付属するため、移動速度上昇とライフ回復の好みの状態で展示可能。

(C)2019 Blizzard Entertainment, Inc. Blizzard and the Blizzard Entertainment logo are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. or other countries. Visit us at gear.blizzard.com.