楽天は11月26日、「楽天 2019年 年間ランキング」を発表した。今回は、「楽天市場」「楽天ブックス」「楽天Kobo」「ラクマ」「楽天トラベル」「楽天GORA」「Rakuten TV」「Rakuten Music」「ROOM」の9サービスを対象に、販売売上金額や販売個数、取扱店舗数等のデータ、トレンド情報などを基に独自の算出方法で集計した。

楽天市場、「クリスタルガイザー」が3年連続1位

楽天が年間ランキングを発表

楽天市場の年間ランキング(集計期間:2018年9月25日~2019年9月24日)では、ミネラルウォーター「クリスタルガイザー」(爽快ドリンク専門店)が3年連続で総合1位を獲得。このほか、おむつやコンタクトレンズなど日用品のまとめ買いをするユーザーも多かったという。

楽天市場「楽天年間ランキング2019」

順位 商品名 店舗 1 クリスタルガイザー 爽快ドリンク専門店 2 パンパース NetBabyWorld(ネットベビー) 3 Nintendo Switch Joy-Con(L) ネオンブルー/(R) ネオンレッド ヤマダ電機 4 レヴィア ワンデー カラー キャンディーマジック 5 メダリストワンデープラス アースコンタクト 6 エバーカラーワンデーナチュラル クイーンアイズ 7 Nintendo Switch Joy-Con(L) ネオンブルー/(R) ネオンレッド 楽天ブックス 8 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL 楽天ブックス 9 メルシーポット(電動鼻水吸引器) ベビースマイルショップ 10 プリュ プラセンタ モイスチュアマスク ルイール コン美ニエンスショップ

楽天ブックスのランキング(集計期間:2019年1月1日~2019年5月31日)では、アイドルグループ・嵐のCD「5×20 All the BEST!! 1999-2019」が1位。嵐は、2位にDVD「5×20 All the BEST!! CLIPS 1999-2019」、3位にCD「BRAVE」がランクインし、トップ3を独占した。

楽天Koboの電子書籍ランキング(集計期間:2019年1月1日~2019年10月31日)では、映画化された『キングダム』(原泰久/集英社)が1位。上位はメディア化作品が多く、2位に『鬼滅の刃』(吾峠呼世晴/集英社)が入るなど今年放送された作品は特に急上昇した。