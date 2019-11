2019年12月発売予定「ねんどろいど アッシュ クラシックスキン・エディション」5,000円(税抜)

アクションシューティングゲーム『オーバーウォッチ』より「ねんどろいど アッシュ クラシックスキン・エディション」が登場する。2019年12月発売予定で、価格は5,000円(税抜)。

「ねんどろいど アッシュ クラシックスキン・エディション」は、フル可動仕様となっているため、好きなスキルやポーズを再現できる。付属する相棒のボブは、短編アニメーションの1シーンをイメージして造形されている。

また、オプションパーツには、アッシュが攻撃の際に使用する「ザ・ヴァイパー」、「ダイナマイト」、「コーチ・ガン」といった武器が同梱されている。エフェクトパーツを使用してさまざまなアクションシーンを楽しむことができる。

(C)2019 Blizzard Entertainment, Inc. Blizzard and the Blizzard Entertainment logo are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. or other countries. Visit us at gear.blizzard.com.