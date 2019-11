宮脇咲良らが所属する日韓12人組グループ・IZ*ONEのコンサートフィルム『EYES ON ME : The Movie』の公開中止が8日、配給会社の東宝を通じて発表された。

東宝は、「11月15日(金)に公開予定でございました『EYES ON ME : The Movie』につきまして、諸般の事情を受け、関係各所と協議のうえ、本作の公開を中止させていただくことに決定いたしました」と報告し、「本作を楽しみにされていた皆様には、急な公開中止となり、誠に申し訳ございません」と謝罪。

また、IZ*ONE公式サイトでも中止が発表され、「本作を楽しみにされていた皆様には、急な公開中止となり誠に申し訳ございませんが、ご理解のほど何卒宜しくお願い申し上げます」とファンへのメッセージが掲載されている。

11月15日から2週間限定で公開される予定だった同作。今年6月にスタートしたIZ*ONE初のアジアコンサートツアーで最初の開催地である韓国公演の模様を中心に、ライブ映像の他、バックステージでのメンバーの様子などが収められている。