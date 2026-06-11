NiziUが絶賛するヨルシカの“夏の名曲”とは？ MAYA「夏の匂いがするっていう歌詞がめっちゃいい」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55）。毎月2週目は、9人組ガールズグループ「NiziU（ニジュー）」のメンバー3人が日替わりで登場する「NiziU LOCKS!」（22:15頃～）をオンエア。6月9日（火）の放送では、MAKO、MAYA、MIIHIの3人が「初夏に聴きたい！涼しげ音楽」というテーマでお届けしました。

――「YOAKE」はもはや懐かしい曲に…

MAYA：さて、今日6月9日は語呂合わせから「ロックの日」ということで、今日の「NiziU LOCKS!」は、音楽の授業をお届けします！ みんなも熱く盛り上がっていきましょう〜！ ちなみに今日は、生放送教室でも音楽の授業をやっているらしいですよ！ いろんな音楽が流れていると思うんですけれども、ロックがたくさん流れているんじゃないかなと思いますね。

MAKO：確かに、そうだね〜！

MAYA：「NiziU LOCKS!」の音楽の授業といえば、生徒のみんなから音楽の思い出を聞いていく「Music Memories」がありますよね！ 今回のテーマは「初夏に聴きたい！涼しげ音楽」ということで、6月に入って梅雨の時期でジメジメしたりしていますし、すでに気温30度を超えてきたりしています！

ですが、暑いからこそ涼しげでいようということで、みんながこの時期にぴったりな初夏に聴きたい涼しげ音楽をたくさん送ってくれました。どんどんいきましょう！ まずはMAKOちゃんから、紹介をお願いします！

MAKO：北海道 17歳 男の子「WithUのメロン」くんからいただきました！ 僕が初夏に聴きたい音楽はNiziU先生の「YOAKE」です！ 「YOAKE」のMVを見ていたらプールが出てきたり、曲調が柔らかかったり、メンバーのみんなが涼しそうな格好していたりと涼しげな感じが僕の中であって、涼しい初夏に聴きたい音楽に選びました！

はい、この楽曲は2025年2月発売のファーストミニアルバム『AWAKE』の収録曲ですよね。

MAYA：なんかもう懐かしいね。

MAKO：1年前？

MIIHI：1年前だけど、撮った時期を考えると1年半以上前とか？ でもなんか意外だったけど、確かにプールで潜ったメンバーもいたりしてね。

MAYA：なんかちょっと切ない気持ちになるから、初夏の……なんていうの？

MIIHI：ジメジメした感じ？

MAYA：そう！ それにぴったりって思った！

MAKO：ミュージックビデオ自体も、ストーリー性があったし、聴き方によっては感じ方も違うので面白いですね！

――「夏の匂い」ってどんな匂い？

MAYA：じゃあ次は私が読んでいきたいと思います。北海道 17歳 女の子 「りおぺんのてぃん」さんからのお便りです。NiziU先生こんばんは！ 私の考える「初夏に聴きたい、涼しげ音楽」は、ヨルシカ先生の「花に亡霊」です。メロディーが夏っぽく爽やかな感じがして、歌詞の「夏の匂いがする」は初夏にぴったりだと思います！

ヨルシカ先生の「花に亡霊」の楽曲ですけれども、すごく夏らしさ感じますね〜！

MIIHI：めっちゃいい曲。

MAKO：声が初夏！ すーっと聴ける歌声でめちゃくちゃ好き！

MAYA：素敵！ この「夏の匂いがする」っていう歌詞がめっちゃいいなと思ったんだけど、2人にとって夏の匂いってどんな匂い？

MAKO：ちょっと待って、夏の匂い？

MIIHI：MIIHIは、森の……わかる？ 言いたいこと。

MAYA：わかるわかる！ 森林の感じでしょ？

MIIHI：言葉にするのがめっちゃ難しいけど、森？ 山登りとか行ったことあんまりないけど、ちょっとジメジメしたあの感じとか、夜が浮かんでくるかな。夜のあのジメジメした匂い。

MAKO：わかるかも。

MAYA：MAKOちゃんは？

MAKO：私はオレンジ。さっぱりした感じ？ 夏になったらスイカをよく食べていたから、そういうフレッシュな感じの果物かな。なんか夏って楽しいこといっぱいだね。

MIIHI：楽しみになってきた。

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info