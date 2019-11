きょう3日11時に開設されたアイドルグループ・嵐の公式ツイッターが、約9時間後の20時過ぎにフォロワー100万人を突破した。

嵐は、デビュー20周年を迎えたきょう3日、都内で会見。YouTubeで生配信も行われている中で、11時に公式SNS(Twitter、Instagram、Facebook、Weibo、TikTok)を開設したことを発表した。

ツイッターの初投稿では、5人の写真とともに「Twitterはじめました~みんなと今まで以上に身近に、より早くつながれるように!僕らについてきてね!!!!!」とメッセージ。「Hello Twitter! We wanted to get closer to our fans across the world. Come along with us!!!!!」と英語でもあいさつした。