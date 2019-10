iOS/Android向けアイドル育成リズム&アドベンチャーゲーム『Tokyo 7th シスターズ』の、作中で伝説となっているレジェンドユニット・セブンスシスターズのメンバーである七咲ニコル(cv. 水瀬いのり)による楽曲「光」が、「EPISODE 0.7 -Melt in the Snow-」最終話配信にあわせ、配信限定リリースされた。

伝説のセブンスシスターズのメンバー・七咲ニコル(cv. 水瀬いのり)の歌唱による本楽曲「光」は、セブンスシスターズ最終章「EPISODE 0.7 -Melt in the Snow-」のエンディングテーマ。「EPISODE 0.7 -Melt in the Snow-」のストーリー、そのエンディングに相応しい風と光のバラードとなっている。同時に公開となったジャケットイラストやトレイラーにも注目しつつ、10月30日(水)に後編が公開されたエピソード本編とあわせて楽しんでみたい。各詳細は特設サイトにて。

●【Tokyo 7th シスターズ】 七咲ニコル『光』 EPISODE 0.7 エンディングテーマ Trailer

