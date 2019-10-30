ロックバンド・Mr.Childrenが、ライブDVD＆Blu-ray『Mr.Children Dome Tour 2019 “Against All GRAVITY”』を12月25日に発売する。
「“Against All GRAVITY”＝すべての重力に対峙する」をテーマに、全国5大ドーム・沖縄での全11公演で約40万人を動員した同ツアー。今回の映像作品では、ファイナルのナゴヤドーム公演が完全収録される。
さらに、スペシャル特典として、5月20日に行われた東京ドーム公演のライブ音源が、CD2枚組で同梱される。
また、本作のトレーラー映像も公開された。
『Mr.Children Dome Tour 2019 “Against All GRAVITY”』収録内容
01. OPENING
02. Your Song
03. Starting Over
04. himawari
05.＜S.MC＞
06. everybody goes ～秩序のない現代にドロップキック～
07. ＜MC＞
08. HANABI
09. Sign
10. ＜MC＞
11. 名もなき詩
12. ＜MC＞
13. CANDY
14. 旅立ちの唄
15.＜MC＞
16. ロードムービー
17. addiction
18. Dance Dance Dance
19. Monster
20. SUNRISE
21. Tomorrow never knows
22. Prelude
23. innocent world
24. 海にて心は裸になりたがる
25. SINGLES
26. Worlds end
27. ＜MC＞
28. 皮膚呼吸
29. END ROLL