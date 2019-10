ロックバンド・Mr.Childrenが、ライブDVD&Blu-ray『Mr.Children Dome Tour 2019 “Against All GRAVITY”』を12月25日に発売する。

「“Against All GRAVITY”=すべての重力に対峙する」をテーマに、全国5大ドーム・沖縄での全11公演で約40万人を動員した同ツアー。今回の映像作品では、ファイナルのナゴヤドーム公演が完全収録される。

さらに、スペシャル特典として、5月20日に行われた東京ドーム公演のライブ音源が、CD2枚組で同梱される。

また、本作のトレーラー映像も公開された。

『Mr.Children Dome Tour 2019 “Against All GRAVITY”』収録内容

01. OPENING

02. Your Song

03. Starting Over

04. himawari

05.<S.MC>

06. everybody goes ~秩序のない現代にドロップキック~

07. <MC>

08. HANABI

09. Sign

10. <MC>

11. 名もなき詩

12. <MC>

13. CANDY

14. 旅立ちの唄

15.<MC>

16. ロードムービー

17. addiction

18. Dance Dance Dance

19. Monster

20. SUNRISE

21. Tomorrow never knows

22. Prelude

23. innocent world

24. 海にて心は裸になりたがる

25. SINGLES

26. Worlds end

27. <MC>

28. 皮膚呼吸

29. END ROLL