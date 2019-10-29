戦国時代の著名な人物にスポットを当てた「学習まんが 日本の伝記SENGOKU」が、集英社から11月5日より順次刊行される。
11月5日発売の第1弾で描かれるのは、2020年放送の大河ドラマ「麒麟がくる」の主人公でもある明智光秀。シナリオを堀ノ内雅一が担当し、野間与太郎が執筆する。
明智光秀以降、濃姫・お市の方・細川ガラシャ、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康、武田信玄・上杉謙信、茶々・初・江の浅井三姉妹、真田幸村にフォーカスした単行本を月に1冊ずつ刊行。各巻の監修は歴史研究家の河合敦が担当する。
「学習まんが 日本の伝記SENGOKU」刊行ラインナップ
明智光秀
2019年11月5日（火）発売
マンガ：野間与太郎、シナリオ：堀ノ内雅一
濃姫・お市の方・細川ガラシャ―戦国の姫たち1―
2019年12月5日（木）発売
マンガ：東園子、シナリオ：和田奈津子
織田信長
2020年1月7日（火）発売
マンガ：伊藤砂務、シナリオ：三上修平
豊臣秀吉
2020年2月5日（水）
マンガ：おおつきべるの、シナリオ：堀ノ内雅一
徳川家康
2020年3月5日（木）発売
マンガ：八坂考訓、シナリオ：蛭海隆志
武田信玄と上杉謙信
2020年4月3日（金）発売
マンガ：RICCA、シナリオ：三上修平
浅井三姉妹（茶々・初・江）―戦国の姫たち2―
2020年5月1日（金）発売
マンガ：東園子、シナリオ：和田奈津子
真田幸村
2020年6月5日（金）発売
マンガ：野間与太郎、シナリオ：蛭海隆志