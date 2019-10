DISH//のライブ映像作品「DISH// SUMMER AMUSEMENT'19 [Junkfood Attraction]」が12月18日にリリースされる。

「DISH// SUMMER AMUSEMENT'19 [Junkfood Attraction]」は、8月に山梨・富士急ハイランド・コニファーフォレストで行われたDISH//史上最大規模のワンマンライブを映像化した作品。初回限定盤は三方背BOXケース入りで、メンバー4人のインタビューも掲載した60ページのフォトブックレットが封入される。なお本作のダイジェスト映像がYouTubeで公開中。

DISH//「DISH// SUMMER AMUSEMENT'19 [Junkfood Attraction]」収録内容

01. This Wonderful World

02. 僕たちがやりました

03. 勝手にMY SOUL

04. スマホの中のラブレター

05. へんてこ

06. 理由のない恋

07. TENKOUSEI

08. ピーターパンシンドローム

09. HIGH-VOLTAGE DANCER

10. アイロニスト

11. GRAND HAPPY

12. クイズ!恋するキンコンカン!

13. 乾杯

14. 君がいないと

15. NOT FLUNKY

16. SING-A-LONG

17. ビリビリ☆ルールブック

18. 愛の導火線

19. JUMPer

20. DAWN

21. Starting Over

22. 東京VIBRATION

23. This Wonderful World