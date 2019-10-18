DISH//のライブ映像作品「DISH// SUMMER AMUSEMENT'19 [Junkfood Attraction]」が12月18日にリリースされる。
「DISH// SUMMER AMUSEMENT'19 [Junkfood Attraction]」は、8月に山梨・富士急ハイランド・コニファーフォレストで行われたDISH//史上最大規模のワンマンライブを映像化した作品。初回限定盤は三方背BOXケース入りで、メンバー4人のインタビューも掲載した60ページのフォトブックレットが封入される。なお本作のダイジェスト映像がYouTubeで公開中。
DISH//「DISH// SUMMER AMUSEMENT'19 [Junkfood Attraction]」収録内容
01. This Wonderful World
02. 僕たちがやりました
03. 勝手にMY SOUL
04. スマホの中のラブレター
05. へんてこ
06. 理由のない恋
07. TENKOUSEI
08. ピーターパンシンドローム
09. HIGH-VOLTAGE DANCER
10. アイロニスト
11. GRAND HAPPY
12. クイズ！恋するキンコンカン！
13. 乾杯
14. 君がいないと
15. NOT FLUNKY
16. SING-A-LONG
17. ビリビリ☆ルールブック
18. 愛の導火線
19. JUMPer
20. DAWN
21. Starting Over
22. 東京VIBRATION
23. This Wonderful World