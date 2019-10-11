18日に放送されるテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』3時間スペシャル(19:00～21:48)のアーティスト歌唱楽曲が発表された。
10月の大幅リニューアル後、最初の放送となる今回。いきものがかり、Official 髭男dism、King & Prince、Cocco、THE YELLOW MONKEY、ジャニーズWEST、スピッツ、Sexy Zone、乃木坂46、BLACKPINK、槇原敬之、日向坂46、Foolin、宮本浩次が出演する。
各アーティストの歌唱楽曲は以下の通り。
アーティスト歌唱楽曲
いきものがかり「WE DO」を含むメドレー
Official 髭男dism「イエスタデイ」
King & Prince「koi-wazurai」
Cocco「海辺に咲くばらのお話」「強く儚い者たち」
THE YELLOW MONKEY「DANDAN」ほか披露
ジャニーズWEST「Big Shot!!」
スピッツ「優しいあの子」
Sexy Zone「麒麟の子」
乃木坂46「ガールズルール」「夜明けまで強がらなくてもいい
BLACKPINK「Kill This Love -JP Ver.-」
槇原敬之「聞き間違い」ほか披露
日向坂46「こんなに好きになっちゃっていいの？」
Foolin「パプリカ」
宮本浩次「Do you remember?」