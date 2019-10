18日に放送されるテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』3時間スペシャル(19:00~21:48)のアーティスト歌唱楽曲が発表された。

タモリ -テレビ朝日提供

10月の大幅リニューアル後、最初の放送となる今回。いきものがかり、Official 髭男dism、King & Prince、Cocco、THE YELLOW MONKEY、ジャニーズWEST、スピッツ、Sexy Zone、乃木坂46、BLACKPINK、槇原敬之、日向坂46、Foolin、宮本浩次が出演する。

各アーティストの歌唱楽曲は以下の通り。

アーティスト歌唱楽曲

いきものがかり「WE DO」を含むメドレー

Official 髭男dism「イエスタデイ」

King & Prince「koi-wazurai」

Cocco「海辺に咲くばらのお話」「強く儚い者たち」

THE YELLOW MONKEY「DANDAN」ほか披露

ジャニーズWEST「Big Shot!!」

スピッツ「優しいあの子」

Sexy Zone「麒麟の子」

乃木坂46「ガールズルール」「夜明けまで強がらなくてもいい

BLACKPINK「Kill This Love -JP Ver.-」

槇原敬之「聞き間違い」ほか披露

日向坂46「こんなに好きになっちゃっていいの?」

Foolin「パプリカ」

宮本浩次「Do you remember?」