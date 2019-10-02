「ソードアート・オンライン」「とらドラ！」「灼眼のシャナ」など、電撃文庫から刊行された作品を原作にしたアニメ23タイトルが、AbemaTV内のAbemaビデオにて10月4日より順次無料配信される。

「電撃文庫作品原作アニメ特集」と題された今回の企画は、配信イベント「電撃文庫 秋の生放送フェスティバル ～最新情報をドバッと大放出～」が、10月6日に開催されることを記念したもの。配信タイトルには2005年にOVAとして発表された「撲殺天使ドクロちゃん」や、今年1月から放送された「ガーリー・エアフォース」、鴨志田一の小説を原作とした「青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない」「さくら荘のペットな彼女」など多彩なジャンルの作品が並んだ。それぞれの作品の無料配信期間は記事末のリストで確認を。

「電撃文庫作品原作アニメ特集」無料配信作品の一覧

「ソードアート・オンライン」

第1話～第13話

無料配信期間：2019年10月4日（金）0:00～17日（木）23:59

第14話～第25話

無料配信期間：2019年10月18日（金）0:00～31日（木）23:59

配信URL：https://abema.tv/video/title/25-1nzan-whrxe

「ソードアート・オンラインII」

第1話～第13話

無料配信期間：2019年11月1日（金）0:00～14日（木）23:59

第14話～第24話

無料配信期間：2019年11月15日（金）0:00～28日（木）23:59

配信URL：https://abema.tv/video/title/25-31rtb-j-u-pk

「アクセル・ワールド」

第1話～第12話

無料配信期間：2019年10月4日（金）0:00～17日（木）23:59

第13話～第24話

無料配信期間：2019年10月18日（金）0:00～31日（木）23:59

配信URL：https://abema.tv/video/title/25-8cwxyxikzsj

「魔法科高校の劣等生」

第1話～第7話

無料配信期間：2019年10月4日（金）0:00～10日（木）23:59

第8話～第14話

無料配信期間：2019年10月11日（金）0:00～17日（木）23:59

第15話～第20話

無料配信期間：2019年10月18日（金）0:00～24日（木）23:59

第21話～第26話

無料配信期間：2019年10月25日（金）0:00～31日（木）23:59

配信URL：https://abema.tv/video/title/25-2xrwzkrsieb

「とある魔術の禁書目録」

無料配信期間：2019年10月4日（金）0:00～17日（木）23:59

配信URL：https://abema.tv/video/title/25-4pkxnjwwrpn

「とある魔術の禁書目録II」

無料配信期間：2019年10月18日（金）0:00～31日（木）23:59

配信URL：https://abema.tv/video/title/25-5at-idi-yic

「とある科学の超電磁砲」

無料配信期間：2019年11月1日（金）0:00～14日（木）23:59

配信URL：https://abema.tv/video/title/25-26d-6nt9ibcd

「とある科学の超電磁砲S」

無料配信期間：2019年11月15日（金）0:00～28日（木）23:59

配信URL：https://abema.tv/video/title/25-27jhh4r7j72j

「俺の妹がこんなに可愛いわけがない」

第1話～第8話

無料配信期間：2019年10月4日（金）0:00～10月17日（木）23:59

第9話～第15話

無料配信期間：2019年10月18日（金）0:00～10月31日（木）23:59

配信URL：https://abema.tv/video/title/25-12bcmuytxgcm

「俺の妹がこんなに可愛いわけがない。」

第1話～第8話

無料配信期間：2019年11月1日（金）0:00～14日（木）23:59

第8話～第16話

無料配信期間：2019年11月15日（金）0:00～28日（木）23:59

配信URL：https://abema.tv/video/title/25-13gragggaxej

「エロマンガ先生」

第1話～第6話

無料配信期間：2019年11月1日（金）0:00～14日（木）23:59

第9話～第12話

無料配信期間：2019年11月15日（金）0:00～28日（木）23:59

配信URL：https://abema.tv/video/title/25-59

「青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない」

第1話～第7話

無料配信期間：2019年10月4日（金）0:00～17日（木）23:59

第8話～第13話

無料配信期間：2019年10月18日（金）0:00～31日（木）23:59

配信URL：https://abema.tv/video/title/26-59

「さくら荘のペットな彼女」

第1話～第6話

無料配信期間：2019年10月4日（金）0:00～17日（木）23:59

第7話～第12話

無料配信期間：2019年10月18日（金）0:00～31日（木）23:59

第13話～第18話

無料配信期間：2019年11月1日（金）0:00～14日（木）23:59

第19話～第24話

無料配信期間：2019年11月15日（金）0:00～28日（木）23:59

配信URL：https://abema.tv/video/title/25-24bkfwbcunxt

「灼眼のシャナ」

第1話～第12話

無料配信期間：2019年10月4日（金）0:00～10日（木）23:59

第13話～第24話

無料配信期間：2019年10月11日（金）0:00～17日（木）23:59

配信URL：https://abema.tv/video/title/149-1

「灼眼のシャナ II」

第1話～第12話

無料配信期間：2019年10月18日（金）0:00～24日（木）23:59

第13話～第24話

無料配信期間：2019年10月25日（金）0:00～31日（木）23:59

配信URL：https://abema.tv/video/title/149-2

「灼眼のシャナ III-FINAL-」

第1話～第12話

無料配信期間：2019年11月1日（金）0:00～7日（木）23:59

第13話～第24話

無料配信期間：2019年11月8日（金）0:00～14日（木）23:59

配信URL：https://abema.tv/video/title/11-29

「撲殺天使ドクロちゃん」

無料配信期間：2019年10月18日（金）0:00～24日（木）23:59

配信URL：https://abema.tv/video/title/149-5

「撲殺天使ドクロちゃん2」

無料配信期間：2019年10月25日（金）0:00～31日（木）23:59

配信URL：https://abema.tv/video/title/149-6

「狼と香辛料」

第1話～第7話

無料配信期間：2019年10月4日（金）0:00～17日（木）23:59

第8話～第13話

無料配信期間：2019年10月18日（金）0:00～31日（木）23:59

配信URL：https://abema.tv/video/title/25-13tyr-wzynnz

「狼と香辛料II」

第1話～第6話

無料配信期間：2019年11月1日（金）0:00～14日（木）23:59

第7話～第12話

無料配信期間：2019年11月15日（金）0:00～28日（木）23:59

配信URL：https://abema.tv/video/title/25-12jpgzpcyjjb

「はたらく魔王さま！」

第1話～第7話

無料配信期間：2019年11月15日（金）0:00～21日（木）23:59

第8話～第13話

無料配信期間：2019年11月22日（金）0:00～28日（木）23:59

配信URL：https://abema.tv/video/title/25-3069dr7nb-uc

「とらドラ！」

第1話～第13話

無料配信期間：2019年11月1日（金）0:00～14日（木）23:59

第14話～第25話

無料配信期間：2019年11月15日（金）0:00～28日（木）23:59

配信URL：https://abema.tv/video/title/25-6jeernicbkx

「ガーリー・エアフォース」

第1話～第6話

無料配信期間：2019年11月1日（金）0:00～7日（木）23:59

第7話～第12話

無料配信期間：2019年11月8日（金）0:00～14日（木）23:59

配信URL：https://abema.tv/video/title/25-107