「ソードアート・オンライン」「とらドラ！」「灼眼のシャナ」など、電撃文庫から刊行された作品を原作にしたアニメ23タイトルが、AbemaTV内のAbemaビデオにて10月4日より順次無料配信される。
「電撃文庫作品原作アニメ特集」と題された今回の企画は、配信イベント「電撃文庫 秋の生放送フェスティバル ～最新情報をドバッと大放出～」が、10月6日に開催されることを記念したもの。配信タイトルには2005年にOVAとして発表された「撲殺天使ドクロちゃん」や、今年1月から放送された「ガーリー・エアフォース」、鴨志田一の小説を原作とした「青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない」「さくら荘のペットな彼女」など多彩なジャンルの作品が並んだ。それぞれの作品の無料配信期間は記事末のリストで確認を。
「電撃文庫作品原作アニメ特集」無料配信作品の一覧
「ソードアート・オンライン」
第1話～第13話
無料配信期間：2019年10月4日（金）0:00～17日（木）23:59
第14話～第25話
無料配信期間：2019年10月18日（金）0:00～31日（木）23:59
配信URL：https://abema.tv/video/title/25-1nzan-whrxe
「ソードアート・オンラインII」
第1話～第13話
無料配信期間：2019年11月1日（金）0:00～14日（木）23:59
第14話～第24話
無料配信期間：2019年11月15日（金）0:00～28日（木）23:59
配信URL：https://abema.tv/video/title/25-31rtb-j-u-pk
「アクセル・ワールド」
第1話～第12話
無料配信期間：2019年10月4日（金）0:00～17日（木）23:59
第13話～第24話
無料配信期間：2019年10月18日（金）0:00～31日（木）23:59
配信URL：https://abema.tv/video/title/25-8cwxyxikzsj
「魔法科高校の劣等生」
第1話～第7話
無料配信期間：2019年10月4日（金）0:00～10日（木）23:59
第8話～第14話
無料配信期間：2019年10月11日（金）0:00～17日（木）23:59
第15話～第20話
無料配信期間：2019年10月18日（金）0:00～24日（木）23:59
第21話～第26話
無料配信期間：2019年10月25日（金）0:00～31日（木）23:59
配信URL：https://abema.tv/video/title/25-2xrwzkrsieb
「とある魔術の禁書目録」
無料配信期間：2019年10月4日（金）0:00～17日（木）23:59
配信URL：https://abema.tv/video/title/25-4pkxnjwwrpn
「とある魔術の禁書目録II」
無料配信期間：2019年10月18日（金）0:00～31日（木）23:59
配信URL：https://abema.tv/video/title/25-5at-idi-yic
「とある科学の超電磁砲」
無料配信期間：2019年11月1日（金）0:00～14日（木）23:59
配信URL：https://abema.tv/video/title/25-26d-6nt9ibcd
「とある科学の超電磁砲S」
無料配信期間：2019年11月15日（金）0:00～28日（木）23:59
配信URL：https://abema.tv/video/title/25-27jhh4r7j72j
「俺の妹がこんなに可愛いわけがない」
第1話～第8話
無料配信期間：2019年10月4日（金）0:00～10月17日（木）23:59
第9話～第15話
無料配信期間：2019年10月18日（金）0:00～10月31日（木）23:59
配信URL：https://abema.tv/video/title/25-12bcmuytxgcm
「俺の妹がこんなに可愛いわけがない。」
第1話～第8話
無料配信期間：2019年11月1日（金）0:00～14日（木）23:59
第8話～第16話
無料配信期間：2019年11月15日（金）0:00～28日（木）23:59
配信URL：https://abema.tv/video/title/25-13gragggaxej
「エロマンガ先生」
第1話～第6話
無料配信期間：2019年11月1日（金）0:00～14日（木）23:59
第9話～第12話
無料配信期間：2019年11月15日（金）0:00～28日（木）23:59
配信URL：https://abema.tv/video/title/25-59
「青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない」
第1話～第7話
無料配信期間：2019年10月4日（金）0:00～17日（木）23:59
第8話～第13話
無料配信期間：2019年10月18日（金）0:00～31日（木）23:59
配信URL：https://abema.tv/video/title/26-59
「さくら荘のペットな彼女」
第1話～第6話
無料配信期間：2019年10月4日（金）0:00～17日（木）23:59
第7話～第12話
無料配信期間：2019年10月18日（金）0:00～31日（木）23:59
第13話～第18話
無料配信期間：2019年11月1日（金）0:00～14日（木）23:59
第19話～第24話
無料配信期間：2019年11月15日（金）0:00～28日（木）23:59
配信URL：https://abema.tv/video/title/25-24bkfwbcunxt
「灼眼のシャナ」
第1話～第12話
無料配信期間：2019年10月4日（金）0:00～10日（木）23:59
第13話～第24話
無料配信期間：2019年10月11日（金）0:00～17日（木）23:59
配信URL：https://abema.tv/video/title/149-1
「灼眼のシャナ II」
第1話～第12話
無料配信期間：2019年10月18日（金）0:00～24日（木）23:59
第13話～第24話
無料配信期間：2019年10月25日（金）0:00～31日（木）23:59
配信URL：https://abema.tv/video/title/149-2
「灼眼のシャナ III-FINAL-」
第1話～第12話
無料配信期間：2019年11月1日（金）0:00～7日（木）23:59
第13話～第24話
無料配信期間：2019年11月8日（金）0:00～14日（木）23:59
配信URL：https://abema.tv/video/title/11-29
「撲殺天使ドクロちゃん」
無料配信期間：2019年10月18日（金）0:00～24日（木）23:59
配信URL：https://abema.tv/video/title/149-5
「撲殺天使ドクロちゃん2」
無料配信期間：2019年10月25日（金）0:00～31日（木）23:59
配信URL：https://abema.tv/video/title/149-6
「狼と香辛料」
第1話～第7話
無料配信期間：2019年10月4日（金）0:00～17日（木）23:59
第8話～第13話
無料配信期間：2019年10月18日（金）0:00～31日（木）23:59
配信URL：https://abema.tv/video/title/25-13tyr-wzynnz
「狼と香辛料II」
第1話～第6話
無料配信期間：2019年11月1日（金）0:00～14日（木）23:59
第7話～第12話
無料配信期間：2019年11月15日（金）0:00～28日（木）23:59
配信URL：https://abema.tv/video/title/25-12jpgzpcyjjb
「はたらく魔王さま！」
第1話～第7話
無料配信期間：2019年11月15日（金）0:00～21日（木）23:59
第8話～第13話
無料配信期間：2019年11月22日（金）0:00～28日（木）23:59
配信URL：https://abema.tv/video/title/25-3069dr7nb-uc
「とらドラ！」
第1話～第13話
無料配信期間：2019年11月1日（金）0:00～14日（木）23:59
第14話～第25話
無料配信期間：2019年11月15日（金）0:00～28日（木）23:59
配信URL：https://abema.tv/video/title/25-6jeernicbkx
「ガーリー・エアフォース」
第1話～第6話
無料配信期間：2019年11月1日（金）0:00～7日（木）23:59
第7話～第12話
無料配信期間：2019年11月8日（金）0:00～14日（木）23:59
配信URL：https://abema.tv/video/title/25-107