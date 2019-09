アイドルグループ・Kis-My-Ft2が、北山宏光主演のテレビ東京系10月クール新ドラマ『ミリオンジョー』(10月9日スタート 毎週水曜25:35〜)の主題歌を務めることが17日、明らかになった。

同作は、原作・十口了至、漫画・市丸いろはによる同名コミックを実写化。最新巻の初版部数が500万部を超える大人気作品国民的大ヒット漫画『ミリオンジョー』の編集担当者・呉井聡市(北山)は、やる気ナシ・作品への愛情ナシの二流編集者だが、連載中に突然作者の真加田が急死してしまったために、作画チーフアシスタントの寺師良太を説得し、真加田が残した“創作ノート”を頼りに、連載の継続を試みる。

主題歌に決定した「Edge of Days」は、リズミカルでロックテイストなサウンドに、"希望" "光" "陰"がテーマとなった。偽りを隠しながらその緊迫感の中で迷い葛藤しながら自分自身を見つめ直し、本当の自分の世界を切り開いていく、芯のある楽曲となっている。同グループの通算25枚目となる最新シングル「Edge of Days」として、11月13日に発売される。

シングルの「初回盤A」「初回盤B」には、「Edge of Days」と「新曲A」を収録。「初回盤A」DVDには、「Edge of Days」MUSIC VIDEOと「Edge of Days」メイキングドキュメント、「初回盤B」のDVDには、キスマイオリジナルバラエティ「KIS-MY-TV」と+αがそれぞれ収録される。また「通常盤」には「Edge of Days」と「新曲A」に加え「新曲B」と「新曲C」の計4曲を収録する。

また予約特典として、全3形態同時予約の人に先着で『dTV「キスマイどきどきーん!」特別企画 キスどきマッチング 限定版』視聴用シリアルコード入りカードがプレゼントされる。