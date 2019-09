アイドルグループ・King & Princeが、NHKワールドJAPANの音楽番組『SONGS OF TOKYO』による年1回のフェスティバル『SONGS OF TOKYO Festival 2019』に登場し、メンバー自身のプロデュース・演出による15分のスペシャルメドレー「Journey 2 us, us 2 Johnny & 2 the world」を披露した。

今年7月に亡くなったジャニー喜多川さんの夢だった海外進出。その夢を「君たちにしてほしい」と託されたKing & Princeは、世界160の国と地域に放送されるこの番組のために、メンバーが15分に及ぶノンストップのスペシャルメドレーを考えた。

これまで舞台でジャニーさんと6人が一緒に作ってきたという「和」をみせる曲、メンバーが「海外への第一歩だと考えている」というダンスナンバー、そして「あの曲」を全編英語で歌唱。6人の夢を結晶させた一夜限りのスペシャルパフォーマンスとなった。

King & Princeは「僕たちに何が似合うかを考えて、みんなでやりたい事、ジャニーさんから学んできた事を取り入れて“和”をテーマにしました」とコメントしている。

『SONGS OF TOKYO Festival 2019』のNHKワールドJAPANでの放送スケジュールは以下の通り。

【Part1】10月26日8:10~8:58、14:10~14:58、19:10~19:58、26:10~26:58

【Part2】10月27日8:10~8:58、14:10~14:58、19:10~19:58、26:10~26:58

【Part3】11月2日8:10~8:58、14:10~14:58、19:10~19:58、26:10~26:58

【Part4】11月3日8:10~8:58、14:10~14:58、19:10~19:58、26:10~26:58

※1日4回同じものを放送

※総合テレビ、BS4Kでも後日放送