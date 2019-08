ロックバンド・Mr.Childrenの桜井和寿とラッパーのGAKU-MCによるユニット・ウカスカジーの新曲「We are not afraid」のMVが完成し、YouTubeで公開された。

ウカスカジー

ウカスカジーは19日から全国ツアー「ウカスカジーTOUR 2019 WE ARE NOT AFRAID!!」を開催し、同日に配信限定ミニアルバム『金色BITTER』の配信をスタートさせた。

公開となった「We are not afraid」のMVでは、19日に行われた福岡サンパレスホテル&ホール公演のアンコールでの模様が収録されている。

配信限定ミニアルバム『金色BITTER』は、 菅田将暉と小松菜奈が出演するCMソング「言葉」をはじめ、昨年の全国ツアーで初披露した新曲「敗戦の夜に」「Hi-Five」の初音源化、さらには新曲4曲が収録された。