リズムアクション&アドベンチャーゲーム『ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル』より南ことりが1/7スケールフィギュア化。2019年8月に発売される。価格は15,800円(税抜)。

「南ことり」は、スクールアイドルプロジェクト「μ’s」のメンバー。実際のフィギュアでは、ゲーム内のカード「ホワイトデー編」の衣装で立体化。

「南ことり ホワイトデー編」は、優しげに微笑む表情と、少し首をかしげた仕草が可愛らしい仕上がりになっているとのこと。天使を思わせる羽は、先に行くほど透き通るような彩色になっており、ラメの輝きが特徴的となっている。スカートにもクリアパーツを使用し、フリルや花の装飾も細部まで再現されているという。

(C) 2013 プロジェクトラブライブ! (C) KLabGames (C) bushiroad All Rights Reserved.