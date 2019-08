音楽ユニット・スキマスイッチと歌手のTK from 凛として時雨が、16日深夜(23:00~29:00)に幕張メッセで行われるライブイベント「Spotify on Stage in MIDNIGHT SONIC」に出演することが2日、明らかになった。





「Spotify on Stage in MIDNIGHT SONIC」に出演するスキマスイッチとTK from 凛として時雨

音楽ストリーミングサービスのSpotifyが、今年20周年を迎える都市型音楽フェスティバル「SUMMER SONIC」とコラボレーションし、「Spotify on Stage in MIDNIGHT SONIC」を開催。SEKAI NO OWARI、MGMT、R3HAB、NCT 127、amazarashiに加えて、今回の2組が追加発表された。

スキマスイッチは、「いつもとはちょっと違う深夜のイベントなので、夜の香りがする曲やオールナイト気分を盛り上げる曲など深夜ならではの選曲も考えてみたいです。皆さんと会場で会えるのを楽しみにしています」とコメント。

一方のTK from 凛として時雨も、「ミュージシャンとしても、リスナーとしても新しい音楽との出会いを繋げてくれるSpotifyと20周年を迎えたSUMMER SONICのコラボレーションイベントということでとても楽しみです」と心待ちにしているようで、「どのイベントに出ても浮いてしまうのですが、ミッドナイトのソニックなら少し溶け込めそうです。僕の音楽をまだ聴いたことがない方もSpotifyで是非チェックしてみてください。深夜のステージでお会いしましょう!」と呼び掛けている。