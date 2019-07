ロックバンド・BUMP OF CHICKENが、6月28日から各音楽ストリーミングサービスで楽曲の配信を開始。これを受け、2億1,700万人以上のユーザーに利用されている音楽ストリーミングサービス・Spotifyでは、プレイリスト「This Is BUMP OF CHICKEN」を公開した。

Spotifyで配信を開始したBUMP OF CHICKEN

配信の対象となったのは、1999年リリースのアルバム『FLAME VEIN』から2016年リリースのアルバム『Butterflies』までの収録曲。プレイリスト「This Is BUMP OF CHICKEN」は、その中でもヒット曲や名曲を集めたものだ。

公開後、最初の週末だけで20万人以上がこのプレイリストを楽しみ、日本のみならず、アメリカ、台湾、インドネシア、メキシコなどでも幅広い世代のリスナーに聴かれている。プレイリストの平均再生時間も40分以上と長く、熱心なファンが多い。

BUMP OF CHICKENの楽曲再生数は早くも約150万回となり、「天体観測」、「Hello, world!」、「ray」、「カルマ」、「ハルジオン」の順に聴かれている。