オンラインゲーム『DOTA2』より「テキーズ」がねんどろいどになって登場。2019年8月発売予定で、6,111円(税抜)。

「テキーズ」は『DOTA2』に登場する「Squee」、「Spleen」、「Spoon」からなるトリオ。「ねんどろいど テキーズ」には、爆弾を積んだ荷車を押す「Squee」には交換用の口パーツが付属するため、通常の表情と笑顔の2パターンを再現可能。

また、バズーカを操る「Spleen」と、樽に潜んでいる「Spoon」も作中での姿のまま造形されている。「Squee」の頭部や手足は可動式になっているため、「Spleen」を手に乗せるなど、好きなポーズを楽しめる。

(C)2019 Valve Corporation. Dota, the Dota logo, and Valve are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and other countries. All rights reserved.