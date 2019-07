THE RAMPAGE from EXILE TRIBEが6日、千葉・幕張メッセより生放送中の日本テレビ系大型音楽特番『THE MUSIC DAY 2019 ~時代~』(13:30~22:54)のWEB裏配信番組「裏配信☆小坂大魔王の部屋」に登場後、囲み取材に応じた。

THE RAMPAGE from EXILE TRIBE=日本テレビ提供

GENERATIONS from EXILE TRIBE、FANTASTICS from EXILE TRIBE、BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBEと4チームで、Jr.EXILE世代として活動しているTHE RAMPAGE。4日~7日まで幕張メッセにて、Jr.EXILE世代によるエンタテイメント・プロジェクト「BATTLE OF TOKYO」を開催中だ。

この日の『THE MUSIC DAY』ではGENERATIONSとのコラボ楽曲を披露。吉野北人は「いまJr.EXILE世代4チームで活動させていただいているんですけど、今日はGENERATIONSさんと僕らで代表してパフォーマンス。気合いを入れて、Jr.EXILE世代を盛り上げられるように精一杯パフォーマンスしたいと思います」と意気込んだ。

陣は「今回のコラボ楽曲も初めての試み。これから始まるJr.EXILE世代の躍進をぜひみなさん見届けていただきたいなと思います」と呼びかけた。

7年目となる今年は「時代」をテーマに、次の時代に残したい平成の名曲、新たな時代・令和を飾るアーティスト、時代を超えて歌い継がれる曲をラインアップ。総合司会は7年連続で嵐の櫻井翔が務める。今年はアジアでの放送が拡大し、7つの国と地域で同時生放送。日テレがアジア各国で展開するGEMチャンネルで、ゴールデンプライムタイム部分を同時放送する。