日本テレビ系大型音楽特番『THE MUSIC DAY 2019 ~時代~』(6日13:30~22:54)では、お笑い芸人の古坂大魔王による生配信『裏配信★大魔王の部屋』を今年も展開。今回は、人気VTuberが多数出演する「VTuberリレー企画」を実施する。

出演するVTuber

出演するVTuberは、アンジョー(MZM)、かしこまり、カミナリアイ(ヤッターマン)、銀河アリス、コーサカ(MZM)、電脳少女シロ、バーチャルゴリラ、ボヤッキー(ヤッターマン)、ミライアカリ、YuNi。アーティストとのトークや、さまざまな企画にチャレンジする。

SASUKE

さらに、VTuberカミナリアイとボヤッキーの初のオリジナルソングを手がけた、16歳のトラックメーカー・SASUKEも登場。この日限りのパフォーマンスで、裏配信を盛り上げる(出演は22時まで)。

裏配信のMCは、古坂大魔王、青木源太アナ、市來玲奈アナ。出演予定アーティストは、アグネス・チャン、AKB48、荻野目洋子、小野正利、葛城ユキ、GAO、倉木麻衣、小柳ゆき、さだまさし、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE、ザ・コインロッカーズ、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、嶋大輔、島津亜矢、GENERATIONS from EXILE TRIBE、夏川りみ、乃木坂46、日向坂46、広瀬香美、BiSH、尾藤イサオ、ファンキー加藤、MAX、松平健、松本伊代、三浦大知、八代亜紀。