7月13日に放送されるTBS系音楽特番『音楽の日』(14:00~29:00、約13時間生放送)の第3弾企画と追加出演アーティストが29日、発表された。

2011年に発生した東日本大震災を受け、音楽・歌の力で日本に元気を届けるべくスタートした『音楽の日』。9回目となる今年は「汗」をテーマに、夢のために、誰かのために、みんなのために、日本各地で汗をかいて頑張る人々を歌で応援する。

このたび目玉となる第3弾企画として、昨年タレント活動を引退し、現在は裏方に専念している滝沢秀明氏がプロデュースする企画が発表された。滝沢が『音楽の日』のために考えたのは、Snow Man、HiHi Jetsらジャニーズの未来を担うジャニーズJr.たちがさまざまな演目で「汗」を流すというもの。彼らがローラースケートを履いて、『オールスター感謝祭』の赤坂五丁目マラソンでおなじみの“心臓破りの坂”や局舎の正面ロビーなど、TBS中をステージにして所狭しと走り回り、歴代ジャニーズの名曲を披露する。

さらに「滝沢歌舞伎」の名物“腹筋太鼓”の披露も決定。腹筋太鼓とは、腹筋に負担がかかるアクロバティックな姿勢を保ち、上半身裸で6つに分かれた腹筋を見せながら太鼓を打ち続けるという演目。さらに3人乗りで高速回転しながら太鼓を打ち鳴らす「メカ太鼓」という特製装置の使用も決定している。ジャニーズJr.たちが鍛え抜かれた己の肉体を極限まで使って全身で太鼓を打ち据える姿は必見だ。

そして、第2弾企画で発表した日本各地の中継場所から出演するアーティストが決定。1カ所目は、東日本大震災後に復興のシンボルとして建てられた岩手県釜石市の釜石鵜住居復興スタジアム。今年9月に開幕するラグビーワールドカップ2019日本大会の会場のひとつであるこの地で歌われるのは、高校ラグビーを題材にしたTBSの名作ドラマ『スクール☆ウォーズ』の主題歌「ヒーロー HOLDING OUT FOR A HERO」。歌唱するのはもちろん麻倉未稀だ。

2カ所目は、日本の絶景から名曲を歌う『音楽の日』の名物企画として、昨年「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」が世界遺産に登録された長崎県の五島列島から、森山直太朗が「生きとし生ける物へ」滝沢秀明プロデュース企画“腹筋太鼓”の稽古風景を歌唱。さらに3所目も同じく世界遺産のある富山県五箇山から一青窈が「ハナミズキ」を歌う。そして4カ所目となる新たな中継先に、瀬戸内海のビーチが決定。昨年、豪雨に襲われた広島の復興への想いを込めて、広島県尾道市にある因島出身のポルノグラフィティが名曲を熱唱する。

すでに発表している都内の中継場所からは、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE が『音楽の日』のためにアレンジした最新曲「Yes we are」のダンスを、全国の人々と一緒に踊って「汗」をかこうという特別企画を送る。現在も三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE と一緒に踊りたい人を募集している。

日本各地から中継で出演するアーティスト陣。上段左から麻倉未稀、森山直太朗、一青窈、下段左からポルノグラフィティ、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE

さらに、番組では今夏のTBS連続ドラマや話題の舞台で主演する俳優にインタビューを敢行。そのメンバーは、7月7日スタートの日曜劇場『ノーサイド・ゲーム』から大泉洋、7月19日スタートの金曜ドラマ『凪のお暇』から黒木華、7月9日スタートの火曜ドラマ『Heaven?~ご苦楽レストラン~』から石原さとみ。さらにIHIステージアラウンド東京にて日本語上演されるブロードウェイ・ミュージカル『ウエスト・サイド・ストーリー』Season1 に主演する宮野真守。豪華俳優陣が「あなたの汗を応援してくれた歌とは?」というテーマで、思い出の曲とエピソードについて語る。

今回発表になった出演者

■滝沢秀明プロデュース企画

Snow Man/ジャニーズJr.(岩本照・深澤辰哉・ラウール・渡辺翔太・向井康二・ 阿部亮平・目黒蓮・宮舘涼太・佐久間大介)

HiHi Jets/ジャニーズ Jr.(髙橋優斗・井上瑞稀・橋本涼・猪狩蒼弥・作間龍斗)

■中継企画(50音順)

麻倉未稀「ヒーロー HOLDING OUT FOR A HERO」

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「Yes we are」

一青窈

ポルノグラフィティ

森山直太朗

■インタビュー出演(50音順)

石原さとみ

大泉洋

黒木華

宮野真守