7月13日に放送されるTBS系音楽特番『音楽の日』(14:00~29:00、約13時間生放送)の出演アーティスト第1弾が22日、発表された。

嵐

2011年に発生した東日本大震災を受け、音楽・歌の力で日本に元気を届けるべくスタートした『音楽の日』。9回目となる今年は「汗」をテーマに、夢のために、誰かのために、みんなのために、日本各地で汗をかいて頑張る人々を歌で応援する。

このたび出演アーティスト第1弾として24組が発表された。ジャニーズからは総勢11組。デビュー20周年を迎える嵐が初登場する。

■出演アーティスト(50音順)

嵐

E-girls

ウルフルズ

AKB48

A.B.C-Z

エレファントカシマシ

KAT-TUN

岸谷 香

Kis-My-Ft2

KinKi Kids

King & Prince

欅坂46

GENERATIONS from EXILE TRIBE

島津亜矢

ジャニーズWEST

Sexy Zone

DA PUMP

NEWS

乃木坂46

氷川きよし

V6

Hey! Say! JUMP

Little Glee Monster

渡辺美里