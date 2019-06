9月1日に大阪・ユニバース、28日と29日に埼玉・東武動物公園で行われるロックフェスティバル「夏の魔物2019」の出演アーティスト第4弾が発表された。

今回の発表ではユニバース公演に大槻ケンヂ、KenKen、ステレオガールが追加された。また、東武動物公園公演にBAD HOP、Signals、ドミコ、KOKI(田中聖)、ロマンポルシェ。、クリトリック・リス、友川カズキ、人間椅子、ROLLY×モーモールルギャバン、KENZI、LAUGHIN' NOSE、KYONOの参加が決定した。チケットはフェスのオフィシャルサイトにて先行販売中。

夏の魔物プロデューサー・成田大致 コメント

アーティスト第4弾と「夏の魔物2019 in SAITAMA 2DAYS」のエリアマップを発表しました。HOLA!(オーラ)STAGE、ROCK'N ROLL GARDENの2エリア、5ステージでの開催となります。

HOLA! STAGEでは、例えばA→B→C→Aといったような順番で、ROCK'N ROLL GARDENはD→E→Dの順番に出演者が登場し、連続でステージを楽しめます。



昨年のような音の被りやドリンクの売り切れが二度と起こらないよう、今年は細心の注意を払い、ステージならびにドリンクの交換場所を設置しました。近年、ステージのレイアウトをはじめ、イベンターさんに任せっきりだったことを猛省し、今年は目が届かないところをなくすべく、僕が全責任をとれるように、現在も入念にミーティングを重ねております。



また、ラインナップもすべて僕自身が責任をもってブッキングしています。フェスを始めた頃の初心にかえり「夏の魔物」でしか見ることができない組み合わせや企画ができつつあります。加えて、今回は、長年お呼びしたかった方々も多数初登場してもらえることになりました。オーディエンスのみなさんが楽しめる空間、アーティストのみなさんが演奏に集中できる環境をつくることをお約束します。全国の音楽ファン、ロックファンに集まっていただきたいです。よろしくお願い致します。

夏の魔物2019 in OSAKA

2019年9月1日(日)大阪府 ユニバース

<出演者>

ワッツーシゾンビ / eastern youth / 大槻ケンヂ / ROLLY / ////虹//// / ステレオガール / KenKen / 赤犬 / Hermann H.&The Pacemakers / HUSKING BEE / 曽我部恵一 / 台風クラブ / どついたるねん / 奇妙礼太郎 / LAUGHIN' NOSE / THE NEATBEATS / TOMOVSKY / うつみようこ / 三上寛 / 掟ポルシェ / クリトリック・リス

夏の魔物2019 in SAITAMA 2DAYS

2019年9月28日(土)埼玉県 東武動物公園

<出演者>

THA BLUE HERB / OLEDICKFOGGY / スチャダラパー / BAD HOP / Signals / ドミコ / ステレオガール / ハルカミライ / OGRE YOU ASSHOLE / BIM / in-d / DOTAMA / SLANG / 曽我部恵一 / 中村一義 / バンドTOMOVSKY / SCOOBIE DO / The 5.6.7.8's / 2 / キイチビール&ザ・ホーリーティッツ / KOKI(田中聖) / どついたるねん / ロマンポルシェ。 / クリトリック・リス / ザ・ジュアンズ / and more



2019年9月29日(日)埼玉県 東武動物公園

<出演者>

Age Factory / 戸川純 / TOKYO No.1 SOUL SET / ////虹//// / KYONO / LOW IQ 01 / 磯部正文(HUSKING BEE) / ROLLY×モーモールルギャバン / 人間椅子 / LAUGHIN' NOSE / KENZI / ニューロティカ / SA / ザ50回転ズ / ザ・たこさん / オシリペンペンズ / 友川カズキ / GOMA meets U-zhaan / 堕落モーションFOLK2 / ニトロデイ / betcover!! / Teenager Kick Ass / CRYAMY / ラッキーオールドサン / No Buses / Johnnivan / and more