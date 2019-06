お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太が、Netflixで25日に配信されたリアリティ番組『TERRACE HOUSE TOKYO 2019-2020』の特別編で、女優・蒼井優との結婚を報告した。

南海キャンディーズの山里亮太

トリンドル玲奈に「スタジオメンバー唯一の既婚者となりました山里亮太さんです!どうぞー!!」と紹介された山里は、スタジオに登場するなり深々と土下座。だが、チュートリアルの徳井義実に「よ!時の人!」と呼びかけられると、「どうも、時の人です!(笑)」と応えて笑いを誘った。

また、アジアンの馬場園梓が、世界の視聴者に「He is not cherry boy」と紹介すると、山里は「I'm not cherry boy」、続けて「I'm playboy」とドヤ顔。その後、スタジオメンバーが誰一人「おめでとう」と祝福していないことに気づくと大爆笑となり、徳井は「俺はこの先もおめでとうと言う気はないけどな。ないよ、そんなん。1日も早い離婚を願っています」と宣言。

葉山奨之が、蒼井が『テラスハウス』が好きだという話題をすると、山里は「あの正直、今回の結婚は、この番組とみなさんのおかげです! ごちそうさまでした、ありがとうございました!! この番組のゴシップをネタに、誘ってしまいました」と告白。一同が驚くと、「食事のきっかけは基本的には、テラハの裏話あるよで、そのLINEを入れて食事を一緒にしていました」と、うつむき加減で自白した。

また、視聴者から寄せられた質問で、トリンドルが「非モテキャラは続けられるのか?」と読み上げると、山里は「よく言われるんですけど、結婚した瞬間にモテなかった過去がなくなるわけではないので、たった1人好いてくれる人に出会っただけで、そこまでのモテなかった気持ち・経験があるので、その時の目線がまだ心に残っているので、見ている時にめちゃくちゃモテる人がズルいなって気持ちはなくならないと思います」と回答。

これに対し、馬場園が「それを上回るくらいの幸せで満たされているんじゃないの?」、YOUが「弱くなーい?」と追い詰めると、山里は「今日やってみて、応援していたら、あー俺、変わっちゃったと思います。『あ、いい恋してるね』とか言い出したら、俺は終わったなと。そのタイミングでメガネを置いて帰りますから」と言い切った。

『TERRACE HOUSE TOKYO 2019-2020』は、5月14日からNetflixで毎週火曜に新エピソード先行配信(4週に1週休止)。FODでは6月11日から毎週火曜深夜0時に配信(4週に1週休止)。7月からは地上波フジテレビで放送予定。