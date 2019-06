9月21、22日に滋賀・烏丸半島芝生広場で行われる西川貴教(T.M.Revolution)主催の野外ライブイベント「イナズマロック フェス 2019」の出演アーティスト第2弾が発表された。

今回参加が明らかになったのは、21日に出演する超特急と22日に出演するゲスの極み乙女。、ももいろクローバーZ。3組はいずれも雷神STAGEでパフォーマンスを行う。イベントのオフィシャルサイトでは7月1日までチケットの4次先行受付を行っている。

イナズマロック フェス 2019

2019年9月21日(土)滋賀県 烏丸半島芝生広場

<出演者>

Da-iCE / 超特急 / 西川貴教 / and more



2019年9月22日(日)滋賀県 烏丸半島芝生広場

<出演者>

abingdon boys school / 打首獄門同好会 / キュウソネコカミ / ゲスの極み乙女。 / Dragon Ash / ももいろクローバーZ / and more