女優の木村佳乃が、きょう26日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『世界の果てまでイッテQ! シャッフル2時間SP』(19:58~21:54)で、同番組に1年ぶりに参戦する。

イッテQ!メンバーが、他メンバーのロケに挑戦する年に一度の「シャッフル祭り」を、今年は3週にわたって放送。第1弾となる今夜は「大島探検隊with木村佳乃 in アメリカ」「女芸人遠泳部 in ベトナム」「宮川・中岡のミステリーツアー in イギリス」の3企画が放送される。

「大島探検隊with木村佳乃 in アメリカ」は、イモトアヤコ、オカリナも参戦。大島隊長率いる探検隊が上陸したのは、アメリカのテキサス。神秘的な絶景が見られるカドー湖でのカレンダー撮影を目指す。

これまで出演のたびに体の張り方が女優のレベルではないと話題を振りまいてきた木村だが、今回はさらにパワーアップ。大島、イモト、オカリナとムチを使ったゲームで対決し、負けたら罰として「高速鼻うがい」に挑むことになる。さらに、巨大ナマズに手を噛みつかせて引き上げる危険な漁「ヌードリング」では、珍獣ハンターイモトと撮れ高を競い合うバトルが勃発する。

「女芸人遠泳部 in ベトナム」には、いとうあさこ、椿鬼奴、川村エミコ(たんぽぽ)、バービー(フォーリンラブ)、まひる(ガンバレルーヤ)が挑戦。ベトナム・ハロン湾で10kmリレーに挑むが、遠泳部の経験者まひる、泳ぎが得意なあさこが練習から実力を発揮するものの、初心者の川村は息継ぎすら上手くできず、早くもギブアップ宣言してしまう。

本番の順番は、あさこ、鬼奴、バービー、まひる、川村に決定。出だしは一見、順風満帆に見えたが、途中から海流に流される大波乱に陥る。さらに、強い波で次々と船酔いに倒れていくなど、トラブルが続出する。

「宮川・中岡のミステリーツアー in イギリス」は、怖いものが大嫌いで超ビビリな宮川大輔&中岡創一が、イギリス中央部の村にある心霊屋敷へ。幽霊の目撃情報多数・ポルターガイストも起こるという恐怖の屋敷で2人が目にしたものとは…。また「男たちが悶える伝統競技」で宮川VS中岡が対決。2人のズボンの中に、かわいい動物が入り込む。