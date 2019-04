リズム & アドベンチャー『ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル』が高坂穂乃果が1/7スケールでフィギュア化される。2019年11月発売予定で、価格は15,800円(税抜)。

2019年11月発売予定「高坂 穂乃果 ホワイトデー編」15,800円(税抜)

高坂穂乃果は『ラブライブ!』に登場、スクールアイドルとしてグループμ'sで活躍する。実際のフィギュアでは、ゲーム内のカード「ホワイトデー編」の衣装で立体化。

手を差し伸べて、優しい笑顔を向けた姿が魅力的なフィギュアとなっており、しなやかに伸びる右腕や指先は、歌いかけるような仕草を巧みに造形し、しっとりとした情感のある仕上がりになっている。

また、パステルトーンでまとまった衣装は、ベルトや装飾のゴールドが差し色となり、華やかさを演出。要所に散りばめられたラメの輝きにも注目とのこと。さらに、髪はシャドーにより淡く濃淡が設けられ、揺れる毛先やなびくリボンが動きを出している。フリルやレースも細部まで再現されており、部位ごとの質感やディテールの違いが特徴的となっている。

(C) 2013 プロジェクトラブライブ!

(C) KLabGames

(C) bushiroad All Rights Reserved.