リズム & アドベンチャー『ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル』より津島善子が1/7スケールでフィギュア化。発売日は2020年1月予定で、価格は19,800円(税抜)。

津島善子は『ラブライブ!サンシャイン!!』に登場するスクールアイドルグループAqoursのメンバー。実際のフィギュアでは、ゲーム内のカード「ハロウィン編」の衣装で登場。

自らを“堕天使ヨハネ”と称す彼女らしいポージングに、軽やかにステップを踏むような動きがキュートな出来栄えとなっており、引き締まったウエストのラインから、ふわっと広がるスカートが軽やかさを引き立てている。

また、パープルを基調とした衣装は、レースや、チェックの模様など多彩な彩色表現が用いられている。動きに合わせてなびく髪や、羽に巻き付くアクセサリーが演出する、躍動感にも注目とのこと。帽子やアクセサリーの小物類は、細部まで密度の高い仕上がりとなっており、要所に入るクリアパーツやメタリックカラーがポイントとなっている。

(C) 2017 プロジェクトラブライブ!サンシャイン!!

(C) KLabGames

(C)bushiroad All Rights Reserved.