YOSHIKI(X JAPAN)が8月に東京・グランドハイアット東京で行うプレミアムディナーショー「EVENING/BREAKFAST WITH YOSHIKI 2019 IN TOKYO」の開催を前に、音楽ナタリーのコメント取材に応じてくれた。

8月9日から25日までの間にディナーショーを7回、ブレックファーストショーを5回の計12公演が行われる「EVENING/BREAKFAST WITH YOSHIKI 2019 IN TOKYO」。このディナーショーで新曲が披露されるという情報についてYOSHIKIは、「僕の場合、新曲がたくさんあると言いますか、作曲を頻繁にするほうでして、その過程で楽器を使わないことがほとんどなので五線紙とペンだけあればどこでも作曲してしまうんです。飛行機の中で作曲することが多く、日頃からたくさん書いています。ディナーショーは12公演あるので、公演ごとに違う新曲を発表するのかを含め、どの引き出しを開けるのかはまだ決めていません」とコメントし、YOSHIKIにとって過去最多公演数になることについては「X JAPANのコンサートもそうですけど、1本1本全力で向き合っていますので、12公演もできるのか?と思うことも少しはありますし、7日間で12公演なので多少のプレッシャーはあります」と心境を語った。

ディナーショーではYOSHIKIプロデュースによるワイン「Y by Yoshiki」をはじめ、本人監修による料理が参加者に振る舞われることから、YOSHIKIは「ディナーショーは視覚と聴覚だけではなく味覚も含めたプロデュースになります。僕の場合、自分でワインを作っていて、ナパ・ヴァレー(アメリカ・カリフォルニア州の高級ワイン産地)に出向いてブレンドなどの監修もしているんです。もうその時点でショーが始まっていると思うくらいに気持ちを込めています」とこだわりを語った。また人気を集めているワイン「Y by Yoshiki」については「新作ワインに関しては数多く作っていますが追いつかないこともあるみたいです。すごく高級なレストランにも置いてありまして、それなりの値段がします。それはレストランだからということもあるんですけど、ネットだと小売価格の何倍もの価格で取引されていますよと情報があって、いろんな意味で需要と供給について考えさせられました」と語った。

先日、ディナーショーのチケットの高額転売問題について「転売はやめましょう」とSNSで言及した件について「転売を悪いと思っていない方たちもいると思います」と見解を示したYOSHIKI。高額転売によって傷付くファンを守るための発言だったことを明かし、「転売などの問題はそういったシステムだけの話ではなく、まずはその行為自体が減っていけばいいと思っています。取り締まることも大事なのでしょうけど、皆さんの持っているモラルについて、いい意味で問いかけていくことが大切かなと思い、発言しました」と説明した。続けてSNSで発信することについて話がおよび、「東京ドームなどで5万人、10万人の前に立つときはあらかじめ覚悟を決めてステージに立つんです」とライブに臨む際の心境を例に挙げつつ、「ただコンピュータの前だとその先に10万人、100万人いたとしても、そういう意識は僕も含めてあまり持てないと思うので、やはり発信には気を付けないといけない。寝起きでいきなりしゃべっちゃって『あんなこと言っちゃった』みたいなことはよくないですので(笑)」とコメント。さらに「だからと言って、あまり慎重になりすぎてもソーシャルメディアのいいところが削がれてしまいます。いいところも怖いところもあるので、バランスが大切」としたうえで、SNSにおける“炎上”については「ただ炎上するのも別に悪いことじゃないというか、炎上してしまったらその中で学べばいいんじゃないかなとも思います。ある種、人ってみんなが完璧ではないですし。どんな人でも失敗と成功を繰り返して生きていると思いますが、それが瞬時に起こるのがこのソーシャルメディアなので、それが魅力的でもあり、話していることが少し矛盾しますが慎重に接していかなければならないとは思っています。僕の場合はフランクな形でやっていますけどね」と自身の考えを述べた。

またX JAPANは先日、平成元年の1989年にアルバム「BLUE BLOOD」でメジャーデビューしてから30周年を迎えた。改元を直前に控えていることから、YOSHIKIは「令和はとても素敵な響きだと思いました。自分自身、平成元年にXとしてデビューして、激動の平成を駆け抜けてきました」「平成で学ばせていただいたことをいろいろ含め、これから令和になるということで、やっと僕としても羽ばたくときが来たのかなと感じています」と語った。X JAPANのニューアルバム発売が期待される中、先日InstagramやTwitterで「See you soon. X」と投稿した件について尋ねたところ、YOSHIKIは「X JAPANと、英文の最後に付ける『xxx』と同様の“キス”という意味の両方にかけました。ディナーショーや映画音楽の制作などいろいろやっていますが、もちろん僕はX JAPANのリーダーであるという部分に関してブレていないつもりです。アルバムについてはタイミングを見計らっているというか、ここまでかけて作り上げたアルバムを、自分の子供のように思って気にかけています。その楽曲たちにどのタイミングでどういう旅をさせてあげられるのかを考えているところです。『See you soon』はXについても匂わせたうえで投稿していますが、あんまり期待させすぎるとそれこそ炎上してしまうのでこのくらいで(笑)」と現在も適切なアルバムのリリースタイミングを模索中であることを説明した。

YOSHIKIはNHKワールドJAPANにて放送され、5月4日(土・祝)深夜にはNHK総合でオンエアされる「SONGS OF TOKYO」に出演し、天皇陛下御即位十年の奉祝曲「Anniversary」を演奏する。「収録では演奏中に小渕前総理(当時官房長官)が『平成』の色紙を掲げるシーンから始まって、平成に起こったさまざまなできごとが映像で流れ、最後に『令和』発表に至る映像と共に『Anniversary』の演奏が終わるという演出がありました。平成という時代と自分たちの活動した時期が重なるという映像でしたが、それを見て激動の日々を過ごしてきたなと思いつつ、自分としては平成の間にすごく悲しいこともたくさんありました」と回想しつつ、YOSHIKIは「それはこれからより大きく羽ばたくための試練だったのかなと。実際、デビューしてからの30年間はたくさんの曲を書いてきたのですが、ほとんどが未発表になってしまっています」とさまざまな事情で世の中に発表できていない楽曲が多数存在していることを明かした。

さらに近況について「今、いい意味でいろんなことが起こっているので、情報と仕事の海の中で溺れています(笑)。このタイミングでyoshikittyの投票があり、ディナーショーの準備があったり、映画の公開の話があったりと……1つひとつに全力を捧げてしまうタイプなので、悪く言うと自分はあまり上手に生きられない。全力でやりすぎて倒れてしまったりとか。もうちょっと上手に人生をこなせればなといつも思っているのですがまだまだダメですね。思いっきり溺れています!(笑)」とコメント。そして「ここまで30年もの長い間、ファンの方が応援してくれたからこそ、僕らが今ここに存在できていますし、未来に向かうことができているので大感謝です。平成で学んだ30年分の思いを、令和で開花させていきたいと思います」と思いを語った。

なおYOSHIKIとハローキティのコラボキャラクター・yoshikittyが現在、「第34回サンリオキャラクター大賞」にエントリー中。YOSHIKIは「ハローキティデザイナーの山口裕子さんにデザインしていただいて、今年でちょうど10年になります。不二家のペコちゃんとyoshikittyのコラボがあると連絡をいただきまして、yoshikittyがほかのキャラクターなどとコラボするようになったことを知り、ある種yoshikittyは独り立ちしたんだなと(笑)」とyoshikittyの認知度が10年の間に高まったことへの喜びを語り、「ぜひ皆さんにも応援していただきたいです」とファンに向けてメッセージを送った。投票は5月27日まで「サンリオキャラクター大賞」オフィシャルサイトなどで受け付けている。

EVENING/BREAKFAST WITH YOSHIKI 2019 IN TOKYO

DINNER SHOW

2019年8月9日(金)東京都 グランドハイアット東京 ボールルーム

2019年8月10日(土)東京都 グランドハイアット東京 ボールルーム

2019年8月11日(日・祝)東京都 グランドハイアット東京 ボールルーム

2019年8月12日(月・振休)東京都 グランドハイアット東京 ボールルーム

2019年8月23日(金)東京都 グランドハイアット東京 ボールルーム

2019年8月24日(土)東京都 グランドハイアット東京 ボールルーム

2019年8月25日(日)東京都 グランドハイアット東京 ボールルーム

OPEN 17:30 / DINNER START 18:30 / SHOW START 20:00 / END 22:00(予定)

BREAKFAST SHOW

2019年8月10日(土)東京都 グランドハイアット東京 ボールルーム

2019年8月11日(日・祝)東京都 グランドハイアット東京 ボールルーム

2019年8月12日(月・振休)東京都 グランドハイアット東京 ボールルーム

2019年8月24日(土)東京都 グランドハイアット東京 ボールルーム

2019年8月25日(日)東京都 グランドハイアット東京 ボールルーム

OPEN 11:00 / DINNER START 11:45 / SHOW START 13:00 / END 15:00(予定)